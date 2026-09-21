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Filip Salač v Rakousku nevyhrál. Přesto poprvé letos vypadal celý víkend jako jezdec, který může vyhrát kdykoli

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Filip Salač byl v pátek nejrychlejší, v sobotu získal pole position s rekordem Red Bull Ringu a v neděli dojel druhý za Izanem Guevarou. Jedno pódium může vzniknout zvláštním závodem. Tři dny rychlosti za sebou už vypovídají o něčem jiném.
Filip Salač v Rakousku nevyhrál. Přesto poprvé letos vypadal celý víkend jako jezdec, který může vyhrát kdykoli

Filip Salač v Rakousku nevyhrál. Přesto poprvé letos vypadal celý víkend jako jezdec, který může vyhrát kdykoli

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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