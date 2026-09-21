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230 bojů denně, rekord u leteckých pum. Kyjev sází na inovace

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Srpen 2026 patřil na frontě k nejintenzivnějším měsícům války a ruská letadla shodila rekordní počet klouzavých pum. Ukrajina proti tomuto tlaku staví vlastní technologickou odpověď: inovační klastr Brave1 už rozdělil přes tisíc grantů domácím vývojářům zbraní.
230 bojů denně, rekord u leteckých pum. Kyjev sází na inovace

230 bojů denně, rekord u leteckých pum. Kyjev sází na inovace

Zdroj: Wikimedia Commons, Ministry of Defence of the Russian Federation
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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