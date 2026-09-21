230 bojů denně, rekord u leteckých pum. Kyjev sází na inovace

V srpnu přes 7 100 bojových střetů
Podle údajů generálního štábu ukrajinských ozbrojených sil udržovala ruská armáda v srpnu 2026 vysokou intenzitu bojové činnosti po celé délce fronty. Za měsíc bylo zaznamenáno 7 115 bojových střetů, tedy v průměru téměř 230 denně. Nepřítel navíc provedl přes 98 000 dělostřeleckých úderů, z hlediska intenzity palby zůstal srpen na úrovni nejnáročnějších měsíců roku 2026.
Rekordních 8 700 klouzavých pum
Ruská letadla použila za uplynulý měsíc 8 766 klouzavých pum, což je nejvyšší měsíční počet od začátku plnohodnotné invaze. Pro srovnání, v červnu jich nepřítel použil 8 266 a v červenci více než 8 300. Ukrajina podle svých dřívějších sdělení očekává dodávku první série švédských stíhaček JAS 39 Gripen spolu s raketami dlouhého dosahu Meteor, což má posílit její letectvo a schopnost čelit ruskému letectvu i klouzavým pumám.
Uvedené údaje pocházejí z ukrajinských vojenských zdrojů a nelze je nezávisle ověřit.
Brave1: přes tisíc grantů pro vývojáře
Na rostoucí tlak Ukrajina odpovídá zrychleným rozvojem vlastních obranných technologií. Od roku 2023 poskytl inovační klastr Brave1 na jejich vývoj 6,2 miliardy hřiven (přibližně 3 miliardy Kč) a za tu dobu udělil ukrajinským vývojářům přes tisíc grantů. Podle ministerstva obrany sehrál klíčovou roli při vzniku celých odvětví, od dronů-interceptorů přes pozemní bezpilotní prostředky (UGV) a prostředky elektronického boje až po automatizované věže. Hlavním cílem grantů je posunout produkty blíž k nasazení na bojišti.
Podle průzkumu mezi výrobci obranných technologií zvyšují granty Brave1 úroveň technologické připravenosti (TRL) produktu v průměru o 1,7 bodu na škále TRL, kde 1 znamená nápad a 9 produkt připravený k výrobě. Granty jsou nevratné a nevyžadují, aby příjemci následně předali státu podíl nebo práva k duševnímu vlastnictví, 79 procent oslovených uvedlo, že srovnatelnou podporu by jinde nenašli. Vedle peněz Brave1 pomáhá i s testováním, zpětnou vazbou od vojáků a zaváděním technologií k jednotkám.
Od standardních grantů po rakety
Ve standardním grantovém programu bylo uděleno 977 grantů za 2,3 miliardy hřiven (v přepočtu zhruba 1,09 miliardy Kč), nejvíce na bezpilotní letecké systémy (215), pozemní bezpilotní prostředky (199) a prostředky elektronického boje a průzkumu (49). Zvláštní program rozdělil 20 grantů za 145 milionů hřiven (přibližně 69 milionů Kč) v prioritních oblastech Rakety a Umělá inteligence.
V mezinárodních programech financovaných s partnery bylo v roce 2026 uděleno 11 grantů za 81 milionů hřiven (v hodnotě okolo 38,5 milionu Kč) na vývoj vysokorychlostních dronů-interceptorů (až 450 km/h) a radarů v rámci programu EU4UA Defence Tech s podporou EU. Prostřednictvím grantových soutěží pak Brave1 podpořil 34 projektů zaměřených na řízené a balistické střely, protiletadlové raketové systémy, autonomní technologie a rozšíření výroby výbušnin, a to celkovou částkou 3,7 miliardy hřiven (což činí zhruba 1,76 miliardy Kč).