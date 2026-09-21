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Arnošt Goldflam slaví 80. Jeho otec se rozváděl po devadesátce, on si vzal o 24 let mladší ženu

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Arnošt Goldflam slaví osmdesáté narozeniny. Místo dráhy lékaře si vybral umění a v soukromém životě musel najít správný recept na zvládnutí pozdního otcovství.
Arnošt Goldflam jako Vilda Burda z Ulice

Arnošt Goldflam jako Vilda Burda z Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

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