Podlahové lišty: ani čtvrtina materiálu navíc nemusí stačit. Rozhodují délky řezů

Kolik podlahových lišt koupit, neurčuje jen součet metrů kolem stěn. Rozhodují také délky jednotlivých dílů, místa spojů a materiál ztracený při řezání. V modelovém rozřezání může i zásoba o čtvrtinu delší než potřebné lišty nechat několik úseků nedokončených.
Po výměně podlahy nebo při obnově starých lišt zbývá dokončit okraj místnosti. Na papíře vychází materiálu dost, jenže poslední delší díl není z čeho uříznout. Zůstala hromádka krátkých odřezků. Před nákupem proto pomůže seznam jednotlivých přířezů a jejich rozdělení mezi celé lišty.
Nejdřív změřte úseky, potom sčítejte metry
Nakreslete jednoduchý půdorys a očíslujte místa, kam lišta skutečně přijde. Každý úsek změřte zvlášť. Dveřní otvor, přes který lišta nepovede, do délky nepočítejte; naopak nezapomeňte na krátké návraty ve výklencích. Rovnou si označte, kde připouštíte napojení dvou kusů a kde chcete souvislý díl.
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Měření stěn od rohu k rohu a následné seříznutí na potřebný úhel uvádí také
montážní postup výrobce Quick-Step. Pro přesné zaměření se hodí znát i funkci posuvného háčku svinovacího metru. Délka zdi ale ještě nemusí být konečnou délkou přířezu: záleží na zakončení, rohu a použité spojce.
Při výměně jediného poškozeného úseku si poznamenejte také výšku, tloušťku a tvar profilu. Stejně dlouhá nová lišta nemusí navazovat na původní. Zvlášť evidujte podlahové lišty, rámy dveří a jiné ozdobné profily; podobný vzhled neznamená, že jde o zaměnitelné díly.
Modelový rozřez: šest lišt může být málo i při dostatku metrů
Následující výpočet je záměrně zjednodušený model devíti samostatných dílů, například pro více krátkých úseků při opravě bytu. Nejde o měření konkrétní domácnosti ani praktický test montáže. Počítáme s lištami dlouhými 2 400 mm, rovnými řezy, použitelnými konci a ztrátou 3 mm při každém oddělení dílu. Každý požadovaný díl musí zůstat vcelku.
Když má úsek zůstat bez napojení, krátké odřezky ho nenahradí. Proto je potřeba plánovat jednotlivé díly, nejen součet metrů.
Porovnali jsme dvě podobná zadání. V obou potřebujeme šest dílů po 1 300 mm. Liší se jen tři kratší kusy: jednou měří 1 150 mm, podruhé 1 200 mm. Tří milimetrový řez je zvolený vstup modelu, nikoli údaj platný pro každou pilu.
Co počítáme Kratší díly 1 150 mm Kratší díly 1 200 mm Požadované díly 6 × 1 300 + 3 × 1 150 mm 6 × 1 300 + 3 × 1 200 mm Celková délka hotových dílů 11,25 m 11,40 m Počet celých lišt podle samotného součtu 5 kusů 5 kusů Počet podle součtu navýšeného o modelových 10 % 6 kusů 6 kusů Nejmenší počet pro uvedený rozřez bez nastavování dílů 8 kusů 9 kusů
Proč je rozdíl tak velký? Dva díly po 1 300 mm se do jedné lišty nevejdou. Každý z šesti delších dílů tedy spotřebuje vlastní lištu. Po oddělení zůstane 1 097 mm, což nestačí ani na kratší díl z první varianty. Šest nakoupených lišt přitom představuje 14,4 metru materiálu, tedy přes čtvrtinu navíc proti prvnímu zadání.
Pro tři kusy po 1 150 mm stačí další dvě lišty. Z jedné oddělíme dva díly: 1 150 + 3 + 1 150 + 3 = 2 306 mm. Ze druhé získáme poslední kus. Celkem je potřeba osm lišt a uvedené rozdělení dokládá, že osm také stačí.
U tří dílů po 1 200 mm je výsledek jiný. Dva by vyplnily přesně 2 400 mm, takže nezbývá místo ani na jeden řez. Každý proto potřebuje vlastní lištu a celkový počet vzroste na devět. Pouhých 150 mm navíc v součtu hotových dílů zde znamená jednu celou lištu navíc.
Nevyhazujte remosku po babičce. Ušetří tisíce za elektřinu, pozor si dejte jen na starý kabel Rezerva nenahrazuje rozpis řezů
Deset procent v tabulce slouží pouze k porovnání. Není to doporučená rezerva pro každou místnost. Z modelu plyne konkrétní kontrolní pravidlo: pokud je díl delší než polovina celé lišty, vyhraďte mu vlastní kus a teprve pak zjišťujte, které kratší díly se vejdou do zbytků. U dvojice, jejíž součet přesně odpovídá délce lišty, počítejte se ztrátou řezáním.
Ke každé celé liště si proto napište zamýšlené přířezy, přídavky a zbývající délku. Odřezky přidělujte konkrétním kratším úsekům, ne jen do společného součtu. Až poté řešte materiál navíc pro chybu, poškozený konec nebo zkušební spoj. Skladba délek rozhoduje víc než samotné procento.
Pokud jsou dodatečné spoje přijatelné, mohou se využít i kratší odřezky a potřebný počet celých lišt klesnout. Je to ale jiné zadání než souvislý díl bez napojení. Předem si rozmyslete, zda chcete spoj na pohledové stěně, a ověřte, jak se daný profil napojuje.
Při náhradě poškozeného úseku si poznamenejte také výšku, tloušťku a tvar profilu. Samotná shodná délka návaznost nezaručí. Rohy a spojky mohou potřebnou délku změnit
Model nelze rovnou použít jako řezací plán pro pokosy. U šikmých řezů záleží na orientaci profilu a na tom, zda zapisujete delší, nebo kratší hranu. Také rohový díl může změnit místo, kde lišta končí. Například
montážní dokumentace Dorsis rozlišuje rohy řezané pod úhlem 45 stupňů a variantu s hotovými rohovými spoji. Nejde tedy o univerzální detail pro všechny lišty.
Před rozřezáním celé zásoby ověřte jeden konkrétní spoj podle návodu svého systému. Do plánu přeneste skutečné délky přířezů a přídavky, ne pouze rozměry stěn. U plovoucí podlahy současně zachovejte požadavky na
dilatační spáru pod lištou; přesný rozřez nenahrazuje správnou montáž.
Na nákup si vezměte seznam úseků, délku prodávaného kusu a jednoduchý rozpis řezů. Z něj poznáte, zda vám opravdu vystačí celé lišty, nebo jen jejich součet na účtence.