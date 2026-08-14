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Zásoby krve skupiny A a 0 jsou na historickém minimu, nemocnice shání dárce

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V pražském Ústavu hematologie a krevní transfuze chybí krev skupin A a 0. Vyzval k darování krve, protože zásoby jsou na kritickém minimu. Nedostatek mají také další pražské nemocnice. V době letních prázdnin jsou problémy s krví dárců každoroční, lidí chodí na transfuzní stanice proti jiným obdobím roku polovina. Vliv mají dovolené i cestování do míst, kde se vyskytují infekční choroby.
Dárců krve ubývá.

Dárců krve ubývá.

Zdroj: Pražská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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