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Že Novosvětská patří jen do koncertních sálů? Jak prodat klasiku TikTokové generaci

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Jedna z nejslavnějších českých skladeb vstupuje do světa, ve kterém se hudba nejen poslouchá, ale také sleduje. Festival Dvořákova Praha představuje videoklip s Alžbětou Malou v hlavní roli. Nebojí se filmové estetiky, současného tance ani vizuálního jazyka generace, která vyrůstá na TikToku. A funguje překvapivě přirozeně. Ikonická Symfonie č. 9 „Z Nového světa“ v něm neztrácí nic ze své síly. Naopak připomíná, že velká hudba nepotřebuje být modernizovaná, stačí ji vyprávět způsobem, kterému dnešní publikum rozumí.
Že Novosvětská patří jen do koncertních sálů? Jak prodat klasiku TikTokové generaci

Že Novosvětská patří jen do koncertních sálů? Jak prodat klasiku TikTokové generaci

Zdroj: Pražská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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