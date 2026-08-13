Že Novosvětská patří jen do koncertních sálů? Jak prodat klasiku TikTokové generaci

Ambiciózní videoklip s názvem
„Don't be so dramatic. Stay classy!“, propojuje klasickou hudbu, současnou estetiku a mladou generaci umělců. Jak dnes představovat kulturní dědictví generaci, která objevuje svět především prostřednictvím obrazů, je hlavní téma dialogu, který chce festival vést. Hlavní roli ve videoklipu ztvárnila tanečnice a herečka Alžběta Malá, která do Dvořákovy hudby přináší pohybový slovník současného street dance. Vedle ní se před kamerou objevují také mladí interpreti letošního festivalu, houslista Daniel Matejča, violoncellista David Pěruška, klavíristky Vivi Nguyen, Magdaléna Kovářová, Nora Lubbadová a Valentýna Ibriqi. Menší roli si v klipu zahrál také ředitel festivalu Jan Simon.
Autory kreativního konceptu jsou Lucie Šplíchalová z Communication Lab a Petr Vaněk, režisér produkce Seeya.
„Naším záměrem bylo ukázat, jak neuvěřitelně nadčasová Novosvětská symfonie je. Když ji Antonín Dvořák komponoval, nebál se inspirovat hudbou afroamerických spirituálů či kulturou původních obyvatel Ameriky. Na svou dobu to bylo odvážné, inovátorské a dost revoluční. Odvahu jsme chtěli promítnout i do vizuálního zpracování klipu. Ne proto, abychom Dvořáka modernizovali, ale abychom připomněli, že inovátorem už on sám opravdu byl. Pokud si po zhlédnutí klipu mladí lidé řeknou, že klasická hudba může být stejně silná, aktuální a vlastně i 'cool' jako cokoliv, co dnes sledují online, pak jsme splnili svůj cíl. Protože Novosvětská je i po více než sto letech pořádný banger, “ říká Šplíchalová.
Pro Alžbětu Malou představovalo natáčení vůbec první zkušenost s choreografií postavenou na klasické hudbě a navíc jedné z nejslavnějších skladeb světového repertoáru. Přestože se dlouhodobě věnuje především street dance, klasika pro ni nebyla překážkou, ale naopak inspirací.
„Měla jsem obrovskou radost, když mě pro tento projekt oslovili, a zároveň mě překvapilo, jakým způsobem přistupuje ke klasické hudbě. Nešlo o to udělat z ní něco trendy, ale spíš ukázat, že i dnes dokáže oslovovat a rezonovat. Bavilo mě hledat, jak ji propojit s něčím, s čím by si ji člověk na první pohled možná vůbec nespojil. Při tanci jsem si uvědomila, kolik energie, emocí a dynamiky v té hudbě je. Upřímně mě překvapilo, jak přirozeně se na ni pohyb hledal, přestože jsem zvyklá pracovat s úplně jiným typem hudby,“ říká Alžběta Malá a dodává: „ Mám ráda, když se propojují světy, které by člověk na první pohled nespojil. Právě z takových kontrastů často vznikají nejzajímavější věci. Snažili jsme se s choreografem Danielem Vítešníkem vycházet z toho, co je pro mě samotnou přirozené. Hledali jsme pohyby, které mám s klasickou hudbou intuitivně spojené, ale snažila jsem se v improvizaci neomezovat a chodit i do větších extrémů. Spoustu pohybů přinesl sám Daniel a vždycky to souznělo i s tím, co bych si sama představovala. Myslím si, že se mladší generace třeba bojí, že klasické hudbě nebude rozumět. Já jsem ale při tomhle projektu měla pocit, že ve chvíli, kdy ji na sebe nechám jen působit, můžu v ní najít velkou hloubku, emoce a energii. Opravdu moc jsem si to užila.“
Podobné projekty dnes vznikají i v zahraničí. Instituce jako Royal Opera House nebo BBC Proms stále častěji využívají filmový jazyk, současný tanec nebo digitální kulturu, aby ukázaly, že klasická hudba není muzeální exponát, ale živé umění schopné oslovit novou generaci.
Videoklip vznikl jako součást nové komunikační kampaně festivalu Dvořákova Praha, který letos již po devatenácté pořádá Akademie klasické hudby. Kampaň staví na přesvědčení, že klasická hudba není uzavřený svět určený pouze znalcům, ale kulturní dědictví, které může oslovovat napříč generacemi i prostřednictvím současných forem vizuálního vyprávění.
VIDEO