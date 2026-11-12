Vánoční kaktus potřebuje před květem jiný režim. Trvale vytopený obývák mu nemusí vyhovovat

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Vánoční kaktus potřebuje před květem jiný režim. Trvale vytopený obývák mu nemusí vyhovovatPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Vánoční kaktus může mít pevné zelené články a přesto nenasadit jediné poupě. O kvetení totiž nerozhoduje jen zálivka nebo velikost květináče. Na podzim potřebuje vhodnou kombinaci světla, délky dne a teploty. Kdo s ním zachází stejně po celý rok, může se květů dočkat hůře než pěstitel, který mu dopřeje krátké klidnější období.
Vánoční kaktus potřebuje před květem jiný režim. Trvale vytopený obývák mu nemusí vyhovovatZdroj: New Africa / Freepik (Magnific)
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 12.11.2026 04:00
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Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.Všechny články tohoto autora →
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