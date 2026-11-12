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Vánoční kaktus potřebuje před květem jiný režim. Trvale vytopený obývák mu nemusí vyhovovat

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Vánoční kaktus může mít pevné zelené články a přesto nenasadit jediné poupě. O kvetení totiž nerozhoduje jen zálivka nebo velikost květináče. Na podzim potřebuje vhodnou kombinaci světla, délky dne a teploty. Kdo s ním zachází stejně po celý rok, může se květů dočkat hůře než pěstitel, který mu dopřeje krátké klidnější období.
Vánoční kaktus potřebuje před květem jiný režim. Trvale vytopený obývák mu nemusí vyhovovat

Vánoční kaktus potřebuje před květem jiný režim. Trvale vytopený obývák mu nemusí vyhovovat

Zdroj: New Africa / Freepik (Magnific)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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