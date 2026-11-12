V americkém lunaparku lidé platili za pohled na předčasně narozené děti. Podivná atrakce jim přitom zachraňovala život

Předčasný porod býval na přelomu 19. a 20. století pro dítě mimořádně nebezpečný. Novorozenci s nízkou porodní hmotností rychle ztráceli tělesné teplo, obtížně přijímali potravu a byli náchylnější k infekcím. V řadě tehdejších nemocnic chybělo vybavení i personál určený právě pro jejich potřeby. Péče o nedonošené dítě nebyla samostatně rozvinutou specializací a mnozí malí pacienti měli jen omezenou šanci na přežití. Inkubátory s regulovanou teplotou existovaly, ale jejich využití nebylo rozšířené ani všeobecně přijímané.
Skleněné komory stály vedle běžných atrakcí
Couney začal představovat inkubátory na velkých výstavách a od začátku 20. století se soustředil na Coney Island. Jedno z jeho zařízení fungovalo v Luna Parku a další v sousedním Dreamlandu, který roku 1911 zničil požár. Provoz v Luna Parku pokračoval až do roku 1943. Návštěvník vstoupil do prostoru, který svým umístěním připomínal pouťovou atrakci, uvnitř však viděl pečlivě organizované pracoviště. Za sklem ležely děti, o které se staraly zdravotní sestry, ošetřovatelé a ženy poskytující mateřské mléko. Děti nebyly předváděny bez dozoru ani vystavovány přímému kontaktu s kolemjdoucími.
Vstupné přitom financovalo skutečné výdaje: práci personálu, vytápění přístrojů, krmení a nepřetržitý dohled. V popisech expozice se často objevuje cena 25 centů, zatímco některá pamětnická líčení zmiňují i deset centů. Nelze proto jednu částku vydávat za jednotný ceník platný po celé desítky let. Podstatný zůstával princip, že návštěvu hradilo publikum, nikoli rodiny malých pacientů. Pro chudší rodiče to znamenalo dostupnost péče, kterou by sami zaplatit nedokázali. Umístění u pouťových atrakcí zároveň vyvolávalo kritiku: nemocné děti se stávaly předmětem veřejné podívané, přestože za sklem probíhala náročná ošetřovatelská práce.
Záchranu neznamenala jen vyhřívaná skříň
Zásadní výhodou inkubátorů bylo udržování stabilní teploty a chráněného prostředí. U nedonošeného dítěte může i poměrně malá ztráta tepla znamenat vážnou komplikaci, protože jeho organismus ještě nedokáže regulovat teplotu stejně jako tělo donošeného novorozence. Důležitá byla také pravidelná výživa, hygiena a sledování zdravotního stavu. Couney proto zaměstnával školený personál, který se o děti staral nepřetržitě. Nešlo pouze o několik nových přístrojů vystavených na obdiv. Výsledky závisely na propojení techniky, zkušeností a každodenní ošetřovatelské práce.
Mezi doložené pacientky patřila Beth Allenová, narozená roku 1941 přibližně o tři měsíce předčasně. Vážila jednu libru a deset uncí, tedy zhruba 740 gramů. Rodina ji svěřila Couneymu, protože pro tak malé dítě měla jen málo jiných možností. V rozhovoru zaznamenaném v roce 2007 popsala své počátky jako dítěte z inkubátorové expozice i vztah rodiny k jejímu provozovateli. Jde o svědectví přeživší pacientky opřené také o rodinnou paměť, nikoli o vzpomínku na vlastní novorozenecké vnímání. Právě podobné příběhy umožňují sledovat osudy konkrétních dětí i po jejich odchodu z Coney Islandu.
Pověst průkopníka doprovází i otázky kolem jeho vzdělání
Couney bývá tradičně označován za lékaře a průkopníka inkubátorové péče. Jeho vlastní vyprávění o medicínském vzdělání ale bylo později podrobeno historickému zkoumání. Badatelé upozornili, že se nepodařilo dohledat spolehlivý doklad o studiu a lékařské kvalifikaci, kterou veřejně uváděl. Proto není správné jeho životopis bez výhrad přebírat jako příběh akademicky vzdělaného doktora, jenž vynalezl první inkubátor. Přístroje existovaly už před ním a na jejich rozvoji pracovali další odborníci. Couneyho skutečný přínos spočíval zejména v dlouhodobém provozu specializované péče a její popularizaci v době, kdy ji nemocnice teprve zaváděly.
Sám Couney uváděl, že jeho péčí prošlo asi osm tisíc dětí a přibližně šest a půl tisíce jich přežilo. Historici však nemají úplné nezávislé záznamy, které by tato souhrnná čísla potvrdily. Nelze z nich proto vypočítávat spolehlivou úspěšnost ani dokazovat, že jeho zařízení bylo lepší než konkrétní nemocnice. Podstatnější jsou doložení pacienti, spolupracující zdravotníci a svědectví o organizaci péče. Část životopisu si Couney přikrášlil, ale jeho činnost nebyla pouze prázdnou reklamou: za veřejným předváděním přístrojů stáli skuteční novorozenci a lidé, kteří se o ně starali.
Na výstavě v Chicagu v letech 1933 a 1934 spolupracoval s pediatrem Juliem Hessem, významným odborníkem na nedonošené děti. Ten mu zapůjčil také svou zkušenou vrchní sestru Evelyn Lundeenovou. Ta později při rozhovoru kritizovala některé reklamní postupy: personál měl například pomocí oblečení zdůrazňovat, jak jsou děti maličké. Současně však oceňovala úroveň jejich ošetřování. Její výpověď tak zachycuje obě stránky provozu bez idealizování. Za spornou prezentací se mohla skrývat dobrá péče a uznání této péče zase neznamenalo souhlas se všemi způsoby, kterými se přitahovali návštěvníci.
Vybavení našlo další využití i mimo výstaviště
Po skončení chicagského vystavování Couney předal vybavení Hessovi a městu daroval sanitní vůz, který mohl sloužit převozu nedonošených dětí. Šlo o praktický krok od výstavního pavilonu k péči organizované mimo pouťový provoz. Ve třicátých a čtyřicátých letech se v nemocnicích rozšiřovala specializovaná novorozenecká oddělení a inkubátory se postupně stávaly standardnějším vybavením. Zařízení v Luna Parku skončilo roku 1943. Důležitou součástí tohoto přechodu přitom nebyly jen přístroje: stejně potřebné byly zkušené sestry, zajištěná výživa, teplo a bezpečná přeprava dítěte z místa porodu do pracoviště, které se o ně dokázalo postarat.
Použité zdroje: coneyislandhistory.org, embryo.asu.edu, smithsonianmag.com, coneyislandhistory.org, neonatology.net