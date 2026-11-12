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V americkém lunaparku lidé platili za pohled na předčasně narozené děti. Podivná atrakce jim přitom zachraňovala život

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Na začátku 20. století patřily mezi atrakce newyorského Coney Islandu také řady skleněných inkubátorů s předčasně narozenými dětmi. Návštěvníci za vstup platili drobnou částku a mohli sledovat něco, co tehdejší nemocnice mnohdy nedokázaly nabídnout: nepřetržitou odbornou péči o velmi malé novorozence. Martin Couney provozoval podobná zařízení desítky let a rodičům za léčbu neúčtoval žádné peníze. Neobvyklé propojení zábavního průmyslu s medicínou pomáhalo zachraňovat děti, které jinde potřebnou pomoc nedostaly, přestože část veřejnosti považovala vystavování živých pacientů za nepřijatelné.
V americkém lunaparku lidé platili za pohled na předčasně narozené děti. Podivná atrakce jim přitom zachraňovala život

V americkém lunaparku lidé platili za pohled na předčasně narozené děti. Podivná atrakce jim přitom zachraňovala život

Zdroj: Magnific
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 04:00

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