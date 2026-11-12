Oblíbené pečivo už zákazníci nekoupí. Známá pekárna po 35 letech ukončila svou činnost

Oblíbené pečivo už zákazníci nekoupí. Známá pekárna po 35 letech ukončila svou činnostPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Fotografie chlebaZdroj: Foto: Wikiprato / Creative Commons Zero / Public Domain Dedication, chléb
Článek byl publikován 12.11.2026 04:12
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Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...Všechny články tohoto autora →
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