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Oblíbené pečivo už zákazníci nekoupí. Známá pekárna po 35 letech ukončila svou činnost

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Rodinná pekárna Kubíček a synové v Nemšové ukončila provoz po 35 letech. Zákazníci truchlí pro kváskový chléb i špaldové speciality.
Fotografie chleba

Fotografie chleba

Zdroj: Foto: Wikiprato / Creative Commons Zero / Public Domain Dedication, chléb
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 04:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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