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GTA 6 za pár dní pohltí herní svět. Jenže obrovská očekávání mohou být jeho největším nepřítelem

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GTA 6 vychází už 19. listopadu a herní svět se připravuje na mimořádnou událost. Rockstar slibuje obrovský otevřený svět, hráči ale očekávají téměř nemožné. Co když největší problém nové hry nebude její kvalita, ale přehnaná očekávání?
GTA 6 za pár dní pohltí herní svět. Jenže obrovská očekávání mohou být jeho největším nepřítelem

GTA 6 za pár dní pohltí herní svět. Jenže obrovská očekávání mohou být jeho největším nepřítelem

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.11.2026 11:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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