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Vzácný bazilišek se může rozmnožovat bez samce

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Dennívýzva
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V Zooparku Zájezd se vylíhla tři mláďata vzácného baziliška Juliova. Výjimečný je schopností takzvané partenogeneze – samice se mohou rozmnožovat bez oplození samcem. V…
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Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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