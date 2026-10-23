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Kouzlo československého 3D obrazu: Proč do slavného Meoskopu nikdy nepasovaly západní kotoučky

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Stačilo zvednout plastovou prohlížečku proti oknu, stisknout páčku na boku a před očima vyskočil hluboký trojrozměrný obraz. Legendární Meoskop z národního podniku Meopta byl pro československé děti vstupenkou do prostorového světa pohádek, hradů i zoologických zahrad.
Pohled na československou 3D prohlížečku Meoskop s kruhovým kotoučkem diapozitivů

Pohled na československou 3D prohlížečku Meoskop s kruhovým kotoučkem diapozitivů

Zdroj: Jiří Zelenka / Wikimedia CC0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 06:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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