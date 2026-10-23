Kouzlo československého 3D obrazu: Proč do slavného Meoskopu nikdy nepasovaly západní kotoučky

Stačilo zvednout plastovou prohlížečku proti oknu, stisknout páčku na boku a před očima vyskočil hluboký trojrozměrný obraz. Legendární Meoskop z národního podniku Meopta byl pro československé děti vstupenkou do prostorového světa pohádek, hradů i zoologických zahrad.
Dějiny tuzemské stereoskopie a optického průmyslu přibližují sbírky
Národního technického muzea v Praze, které spravuje unikátní fond historických stereofotografií i prohlížečů. Vývoj hraček a volnočasových aktivit dětí mapuje Historické muzeum Národního muzea a historické přehledy spotřebního zboží eviduje Český statistický úřad. V době bez digitálních technologií představoval plastový Meoskop nejdostupnější formu domácí virtuální reality. Kulatý kotouček se čtrnácti kouzelnými okénky
Základem celého systému byl kruhový kotouček z tvrdého papíru. Po jeho obvodu bylo vlepeno čtrnáct miniaturních barevných diapozitivů na inverzním filmu. Šlo o sedm stereoskopických dvojic. Každé oko pozorovatele sledovalo scénu vyfotografovanou ze dvou mírně posunutých úhlů, což odpovídalo přirozené vzdálenosti lidských očí. Mozek si oba obrazy spojil v jeden a vytvořil dokonalý dojem hloubky prostoru.
Kruhový papírový stereokotouček Meopta se sedmi dvojicemi barevných prostorových diapozitivů města Telč.
Československá Meopta začala vlastní systém vyvíjet koncem padesátých let jako reakci na západní formát View-Master. Tuzemští konstruktéři zvolili mírně odlišné rozměry, takže zahraniční kotoučky v českých přístrojích nefungovaly. Domácí katalog však brzy nabídl stovky vlastních titulů. Kotoučky se prodávaly v papírových obálkách a stály kolem pěti až sedmi korun, což z nich dělalo dostupný suvenýr z každého rodinného výletu.
Slavné hrady, zvířata z Afriky a loutkové pohádky
Tematický záběr byl mimořádně pestrý. V trafikách i na hradních pokladnách se kupovaly série věnované památkám jako Karlštejn, Hluboká nad Vltavou, Bouzov nebo pražské pamětihodnosti. Obrovský úspěch měly snímky zvířat ze zoologické zahrady ve Dvoře Králové nebo přírodní scenérie z Vysokých Tater a Moravského krasu. Fotografové Meopty využívali speciální dvouoké kamery a jejich práce vynikala špičkovou optickou ostrostí.
Pro děti byly nejdůležitější loutkové a kreslené příběhy. Do prostorové podoby byly převedeny klasické pohádky jako Broučci, Perníková chaloupka nebo Červená karkulka. Precizní optickou tradici československého podniku potvrzuje také to, jak
dvouoká zrcadlovka Flexaret z Meopty ovládla rodinné fotokomory a naučila celou zemi pracovat se svitkovým filmem.
Čechoslováci vyvolávali černobílé fotky pod červenou žárovkou. Fotoaparát Flexaret měl snad každý Hlasité cvaknutí páčky a hledání dobrého světla
Samotný přístroj Meoskop byl geniálně jednoduchý. Tělo z odolného plastu skrývalo pár zvětšovacích čoček, vodicí drážku a posuvný krokový mechanismus. Na pravé straně byla umístěna ovládací páčka. Po každém stlačení se ozvalo charakteristické lupnutí a kotouček poskočil přesně o jednu sedminu otáčky na další prostorový výjev. Prohlížečka nepotřebovala žádné baterie ani žárovku.
Klasický model Meoskop II se dvěma okuláry a boční posuvnou páčkou pro přeskakování mezi trojrozměrnými snímky.
Zadní stěnu tvořily matné mléčné plošky, kterými do přístroje pronikalo denní světlo. Děti proto stály u oken, natáčely se proti lustru v obývacím pokoji nebo večer mířily přístrojem přímo na rozsvícenou stolní lampičku. Kdo neměl dobrý zdroj světla, viděl jen tmavé siluety. Při správném prosvícení však barevný diapozitiv zazářil plnými tóny a vtáhl diváka přímo do středu pohádkového lesa.
Pád do zapomnění a nová vlna sběratelské nostalgie
Meoskop provázel československé domácnosti celá desetiletí. Vzniklo několik generací přístroje od původního zaobleného tvaru až po hranatější modely Meoskop II a Meoskop III. Nejoblíbenější pohádkovou stálicí na kotoučcích byl bezesporu malý hrdina v modrých kalhotkách, jehož svět dodnes připomíná příběh o tom, jak
animovaný Krtek Zdeňka Milera dobyl televizní obrazovky i srdce diváků v zahraničí.
S příchodem barevných televizorů, videorekordérů a počítačových her v devadesátých letech ztratily papírové stereokotoučky své kouzlo a jejich výroba byla zastavena. Dnes se z nich stal vyhledávaný sběratelský artikl. Dochované kotoučky v nepoškozených obalech se draží na internetových aukcích a pro pamětníky zůstávají symbolem čisté dětské fascinace optickým klamem.
Modré kalhotky a dětský smích. Krtek Zdeňka Milera dobyl svět Zdroje fotografií stereoskopicka-prohlizecka-meoskop-meopta-retro: Jiří Zelenka / Wikimedia CC0 stereokotoucek-meopta-telc-diapozitivy-3d: RostíkH / Wikimedia CC 3.0 meopta-meoskop-ii-dvouoky-prohlizec-pohadek: L'Ospite Inatteso / Wikimedia CC 4.0