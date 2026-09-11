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Výlet do zahradního ráje kousek za Prahou

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Máme pro vás tip na příjemně strávené odpoledne. V Nehvízdkách u Čelákovic, jen pár minut jízdy za Prahou, otevírá 17. 9. nové zahradní centrum…
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Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

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