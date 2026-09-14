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Všimli bychom si dnes, že někdo zmizel?

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Mosazné kostky v chodnících připomínají konkrétní lidi, kteří kdysi žili za zdmi našich domů, chodili stejnými ulicemi a zdravili své sousedy. Kameny zmizelých ale neobracejí naši pozornost jen k minulosti.…
Všimli bychom si dnes, že někdo zmizel?

Všimli bychom si dnes, že někdo zmizel?

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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