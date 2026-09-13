Je vám přes 60? Návrhy na omezení volebního práva seniorů rozdělují společnost a prohlubují rozdíly

Návrhy na omezení volebního práva seniorů kvůli jejich preferencím nevedou ke zkvalitnění demokratického života, právě naopak. Doby, kdy volební právo náleželo jen určitým skupinám obyvatel, jsou dávno za námi. Respekt k lidské důstojnosti zahrnuje také uznání svobodného rozhodování a volebního práva všem bez rozdílů.
Investor Dejčmar nedávno v podcastu
Ve vatě serveru Seznam Zprávy uvedl, že jsou podle něj hlavním problémem senioři, kteří nevolí budoucnost. „Svět by byl v pohodě, kdyby ti lidé nevolili, ale oni bohužel volí,“ řekl.
Svoji úvahu dále rozvedl analogií s věkem dospívání a dodal, že stejně jako nemohou volit mladí do 18 let, neměli by lidé volit ani v posledních 18 let svého života, počítáno od průměrného věku dožití. Rozpoutal tím silnou vlnu nevole, následně se za svá slova omluvil. Návrh prohlásil za nereálný z hlediska lidského, právního i politického a doplnil, že o některých tématech by se nemělo žertovat.
Z investorovy reakce není zřejmé, jak vážně svá původní slova mínil, každopádně úvahy o omezení volebního práva seniorů se čas od času objevují. Zaznívají argumenty, že starší lidé myslí jen na krátkodobé výhody, protože je nezajímá dlouhodobější horizont, dají se lehce ovlivnit dezinformacemi a svůj hlas ochotně odevzdají každému, kdo jim slíbí zvýšení důchodů.
Na podporu svých názorů používají srovnání s časy, kdy bylo volební právo přiznáno jen těm, kdo disponovali určitými příjmy a tvrdí, že kdo nevydělává, neměl by ani volit. Volební preference ale nejsou důvodem pro omezení volebního práva určité skupině obyvatel.
Jak volí jednotlivé skupiny?
Z unikátního datového pohledu na říjnové sněmovní volby vytvořeného šesti renomovanými výzkumnými agenturami vyplývá, že hnutí ANO dosáhlo nejvyšší podpory u věkové kategorie 73 – 77 let, a to 56 %. U nejstarší věkové skupiny naopak podpora hnutí o něco klesla, i když se pořád držela nad 50 % podobně jako u kategorie 68 – 72 let. Obecně platí, že podpora hnutí ANO roste s věkem a je také vyšší u žen než u mužů. Mezi prvovoliči (18 – 22 let) získalo hnutí pouze 12 %, podobně jako Motoristé s 11 %, kteří naopak sbírají největší počet hlasů od mladých voličů a nepřekvapivě je také více podporují muži.
Rada seniorů ČR odmítla tyto úvahy s tím, že volební právo není odměnou za „správné“ názory, ani za to, že člověk volí podle představ někoho jiného. Upozornila také na prohlubování mezigeneračních konfliktů v důsledku těchto diskriminačních názorů. Tvrzení, že senioři sledují pouze své penze a vlastní zájmy, a naopak mladí lidé volí budoucnost je nepřijatelné kvůli generalizaci a podpoře stereotypního uvažování. Demokracie není nikdy konečným stavem společnosti
Úvahy jak vylepšit demokracii vytvořením překážek pro některé skupiny obyvatel je prvním krokem k jejímu oslabení a k postupném nastolení autoritářského typu vlády.
Podobné snahy vidíme nyní i USA, například Trumpův návrh na zpřísnění registrace voličů, který by zbavil milióny voličů volebního práva, protože nemají doklad o občanství. Snahu Trumpovy administrativy zavést exekutivní příkazy o volbách později zablokovala federální soudkyně.
Demokracie není nikdy konečným stavem společnosti, ale musí být stále znovu uskutečňována, prožívána a interpretována. Posilování autoritářských tendencí, krajních politických proudů, skepsi, nedůvěru či dezinformace, to vše vidíme nejen u nás, ale i v okolních zemích. Odpovědí proto není vyloučení některých voličů, ale pátrání po příčinách současných negativních tendencí.
Volební účast starších lidí patří pravidelně k nejvyšším. Otázka by proto měla znít, jak motivovat mladší k aktivnějšímu zapojení do voleb. Nevoličů máme u nás zhruba 1,4 miliónů. Příčina nezájmu není jediná, ale pokud to myslíme s demokratickým uspořádáním společnosti vážně, měli bychom začít právě u analýzy neúčasti ve volbách a zkoumání vlivů, které k ní vedou.