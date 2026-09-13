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Je vám přes 60? Návrhy na omezení volebního práva seniorů rozdělují společnost a prohlubují rozdíly

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Návrhy na omezení volebního práva seniorů kvůli jejich preferencím nevedou ke zkvalitnění demokratického života, právě naopak. Doby, kdy volební právo náleželo jen určitým skupinám obyvatel, jsou dávno za námi. Respekt…
Je vám přes 60? Návrhy na omezení volebního práva seniorů rozdělují společnost a prohlubují rozdíly

Je vám přes 60? Návrhy na omezení volebního práva seniorů rozdělují společnost a prohlubují rozdíly

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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