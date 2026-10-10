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Vodní elektrárny na Vltavě letos vyrobily jen 40 až 50 procent elektřiny

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Letošní sucho zasáhlo českou energetiku na citlivém místě. Vodní elektrárny skupiny ČEZ na vltavské kaskádě fungují jen na zlomek svého výkonu, průtoky klesly na…
Údolí_Jihlavky-alibaba_-_panoramio_(2)

Údolí_Jihlavky-alibaba_-_panoramio_(2)

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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