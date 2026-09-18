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Víkendové tipy: Bude se skákat do bláta, jezdit starou MHD i nakupovat cokoliv

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Blížící se víkend nabídne v krajském městě i okolí řadu zajímavých akcí. Dvoudenní budou Pístovské mokřady s pokusem o rekord, tradičně oblíbené jsou i retrojízdy jihlavské MHD. V sobotu bude Bleší trh v areálu letního kina nebo vepřové hody v Hodicích, na náměstí v Třešti se pak bude grilovat.
Víkendové tipy: Bude se skákat do bláta, jezdit starou MHD i nakupovat cokoliv

Víkendové tipy: Bude se skákat do bláta, jezdit starou MHD i nakupovat cokoliv

Zdroj: Martin Singr
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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