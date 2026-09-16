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Ovar, jitrnice, guláš. Vepřové hody budou v Hodicích už v sobotu

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Devatenáctý ročník Vepřových hodů chystá Moto Klub Hodice na místní návsi. Už v sobotu se mohou návštěvníci těšit na pouť, hudbu, taneční vystoupení a hlavně na zabijačkové dobroty.
Ovar, jitrnice, guláš. Vepřové hody budou v Hodicích už v sobotu

Ovar, jitrnice, guláš. Vepřové hody budou v Hodicích už v sobotu

Zdroj: Moto Klub Hodice
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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