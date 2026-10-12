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Vrtulník v noci vzbudil rozruch v Olomouci, seniorku našli 30 kilometrů od domu

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Zvědavost Olomoučanů vyvolaly v neděli pozdě večer opakované přelety policejního vrtulníku s reflektorem zejména nad okrajovými částmi města. Desítky policistů a příslušníků dalších složek pátraly po ztracené seniorce. Osmdesátiletou ženu se podařilo najít druhý den překvapivě až na Uničovsku.
Vrtulník v noci vzbudil rozruch v Olomouci, seniorku našli 30 kilometrů od domu

Vrtulník v noci vzbudil rozruch v Olomouci, seniorku našli 30 kilometrů od domu

Zdroj: Policie České republiky
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 12:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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