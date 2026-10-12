Vrtulník v noci vzbudil rozruch v Olomouci, seniorku našli 30 kilometrů od domu

Vrtulník v noci vzbudil rozruch v Olomouci, seniorku našli 30 kilometrů od domuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vrtulník v noci vzbudil rozruch v Olomouci, seniorku našli 30 kilometrů od domuZdroj: Policie České republiky
Článek byl publikován 12.10.2026 12:40
Dva dny po volbách je jasné, že o vládu nad Olomoucí se poperou ANO se STAN. Spolupráce obou stran je zatím...
Část jízdního kola hodil po řidičce tramvaje v Olomouci rozčílený cestující poté, co ho žena nepustila do...
Prostějovská radnice vybrala nového provozovatele sdílených kol ve městě. Firmu Rekola nahradí společnost...
Ode dneška se lidé v blízkosti vojenského výcvikového prostoru Libavá musí připravit na zvýšený hluk....
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →