Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Vězeň utekl z pracoviště v Benátkách nad Jizerou

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Mladoboleslavští kriminalisté zahájili pátrání po šestatřicetiletém vězni, jenž se v úterý 20. října ztratil z nestřeženého pracoviště v Benátkách nad Jizerou. Muž si v…
pouta—zadrzeni-01

pouta—zadrzeni-01

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 12:57

Reklama
Další články z Náš REGION
Sokolský běh republiky se na Vysočině poběží na sedmi místech, zájem předčil kapacity
Sokolský běh republiky se na Vysočině poběží na sedmi místech, zájem předčil kapacity
Mladík dostal devět let za pokus o teroristický útok na synagogu v Brně
Mladík dostal devět let za pokus o teroristický útok na synagogu v Brně

Mladý muž, kterému je nyní dvacet let, stráví za mřížemi devět let. Vrchní soud v Olomouci v úterý potvrdil...

Na místě sovětského Domu Družby v Olomouci vyroste nová čtvrť
Na místě sovětského Domu Družby v Olomouci vyroste nová čtvrť

Na místě, kde sovětští vojáci a jejich rodiny trávili volný čas, by mohla vyrůst moderní zástavba s byty,...

Podvodníci cílí na lékaře z Karvinska s falešnými fakturami za software
Podvodníci cílí na lékaře z Karvinska s falešnými fakturami za software

Do e-mailových schránek lékařů z Karvinska chodí podvodné faktury za software, který skutečně používají ve...

Příští středu budou velké obchody zavřené. Nakoupíte ale na těchto místech
Příští středu budou velké obchody zavřené. Nakoupíte ale na těchto místech

Kdo si plánuje na středu 28. října 2026 velký nákup, měl by raději vyrazit o den dřív. Den vzniku...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.