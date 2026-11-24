Dřevěný popel se často uvádí mezi domácí přírodními hnojivy, která působí u některých rostlin jako všelék. Může být, právě dřevěný popel obsahuje poměrně velké množství prospěšných látek. Přesto je třeba konstatovat, že pro mnohé rostliny není vítaným hnojivem, které by jim po mohlo. Naopak, může spíše uškodit. My se proto na rostliny, ke kterým dřevěný popel nepatří, podíváme mnohem podrobněji v následujících řádcích.
Proč není dřevěný popel univerzálním hnojivem?
Odpověď na tuto otázku je vcelku jednoduchá. Popel snižuje kyselost půdy, což mnohým rostlinám nemusí vyhovovat. Změna podmínek pro přijímání živin pak vede k tomu, že se konkrétním rostlinám prostě nedaří. U rostlin, které mají rády kyselejší prostředí, dochází ke žloutnutí listů, minimální úrodě a často také slabšímu růstu.
U kanadských borůvek na dřevěný popel zapomeňte
Kanadské borůvky představují rostlinu, která miluje právě kyselé prostředí. Když je pohnojíte dřevěným popelem, přestanou přijímat živiny. Samotné pH půdy se rapidně změní, což povede ke žloutnutí listů borůvek a jejich konci. Ke kanadským borůvkám patří nepochybně kyselý substrát, výborná je klasická rašelina.
Tip: Kanadské borůvky neplodí. Stát za tím mohou čtyři chyby.
U hortenzií se může změnit barva květů
U hortenzií to bývá tak, že míra kyselosti půdy by se měla odvíjet od konkrétní odrůdy. U hortenzie velkolisté a mění v závislosti na pH půdy i barva květů. Na barvu má ale vliv také množství hliníku v podkladu. Pokud milujete modré květy hortenzie, na dřevěný popel raději zapomeňte.
Foto: Chat Day
U brambor je použití popela diskutabilní
Mnozí zahrádkáři popel používají už při výsadbě brambor. Nemusí to být úplně špatně. Pokud půda rapidně ztratí kyselost, zvyšuje se ale riziko strupovitosti brambor. Plody pak nevypadají moc vábně a nestojí to za to.
Rododendrony a azalky si také popel nezaslouží
Je to tak, potřebují totiž ke svému pěstování také kyselý podklad. Dřevěný popel je postupně zlikviduje. Ideální jsou hnojiva pro kyselomilné rostliny.
Zdroje info: Autor, Meta
Náhledové foto: Chat Day
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