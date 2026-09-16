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Velký módní přešlap českých seniorek. Chtějí omládnout, ale úplně nevědomě si přidávají i 10 let v obličeji

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Roky se podle šatníku měřit nedají, takže číslo v titulku berte s rezervou. Rozdíl ale uvidíte na první pohled ve chvíli, kdy si k bradě přiložíte dvě různé látky. Jedna pleti dodá světlo, ta druhá jí ho vezme. A spousta Češek po šedesátce sahá léta po té druhé, protože ji považuje za elegantní jistotu.
Velký módní přešlap českých seniorek. Chtějí omládnout, ale úplně nevědomě si přidávají i 10 let v obličeji

Velký módní přešlap českých seniorek. Chtějí omládnout, ale úplně nevědomě si přidávají i 10 let v obličeji

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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