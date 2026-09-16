Velký módní přešlap českých seniorek. Chtějí omládnout, ale úplně nevědomě si přidávají i 10 let v obličeji

Roky se podle šatníku měřit nedají, takže číslo v titulku berte s rezervou. Rozdíl ale uvidíte na první pohled ve chvíli, kdy si k bradě přiložíte dvě různé látky. Jedna pleti dodá světlo, ta druhá jí ho vezme. A spousta Češek po šedesátce sahá léta po té druhé, protože ji považuje za elegantní jistotu.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Obličej po šedesátce má menší kontrast než dřív
Pleť postupně ztrácí jas a zesvětlá. Vlasy šediví, obočí vybledne a rty ztratí sytost. Tvář tak má sama o sobě mnohem méně kontrastu, než měla ve třiceti.
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Právě proto začne po šedesátce záležet na tom, co má žena nejblíž u krku. Látka pod bradou dělá obličeji pozadí a rozhoduje o tom, kolik světla se odrazí zpátky nahoru k tváři.
Foto: Shutterstock.com Černá u brady vytáhne každý stín
Černou má doma každá a hodí se skoro ke všemu. Jenže těsně u obličeje světlo pohltí a nahoru k tváři už se ho moc nevrátí.
Obličej pak ztratí svěžest. Zbledne, stíny pod očima se prohloubí, linky kolem úst se zostří a výraz působí přísněji, než by musel. Stejně pracuje i velmi tmavá hnědá, šedá nebo hluboká námořnická modř.
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Samotný černý kabát přitom nikomu roky nepřidá. Problém nastane až ve chvíli, kdy je outfit odshora dolů v jednom tmavém tónu a u obličeje nesvítí vůbec nic.
Béžová a pastely tvář naopak vymažou
Opačný extrém dopadne podobně. Bledě béžová, pudrově růžová nebo vybledlá světle modrá se se zesvětlenou pletí prakticky slijí a obličej se v nich ztratí.
Zralá pleť navíc bývá nerovnoměrná a bledé odstíny tenhle rozdíl podtrhnou místo toho, aby ho zjemnily. Tvář pak nepůsobí svěže, ale unaveně.
Přečtěte si také: Zbytečný módní přešlap českých seniorek. Myslí si, že omládnou, ale nevědomě si přidají i 10 let v obličeji Foto: Shutterstock.com Stačí jeden kousek u krku
Skříň kvůli tomu nikdo přestavovat nemusí. Obvykle bohatě stačí jediný světlejší nebo barevný prvek v okolí obličeje, takže zbytek outfitu může zůstat přesně takový, jaký jste zvyklá nosit.
Funguje světlá košile vyčnívající zpod tmavého svetru, barevný šátek nebo výraznější náušnice. Kousek, který sedí přímo pod bradou, přitom udělá víc než šperk na hrudi.
„Proto Italky mají ve svém šatníku spoustu hedvábných šátků. Jejich kouzlo spočívá v tom, že dodají obličeji svěží barvu a opticky zjemní vrásky. Je to takový rychlý make-up,“ řekla pro iReceptář.cz italská módní stylistka Sissi Otto.
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Nejlépe fungují sytější odstíny, protože dodají obličeji výraz, který mu blednoucí rty a šedivějící vlasy postupně ubírají. Dobrou službu udělá smaragdová, rubínová nebo safírová.
Kdo se výraznějších barev bojí, může začít u tlumenějších sytých tónů. Vínová, petrolejová a tmavě zelená nepůsobí křiklavě, ale obličej rozzáří o poznání líp než béžová.
A pořád platí to hlavní. Každá žena má nosit především to, v čem se cítí dobře, a barva u obličeje je jenom jeden z nástrojů, jak si k lepšímu dojmu pomoct.
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