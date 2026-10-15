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Vědci vytáhli ze dna oceánu podivné kameny. V laboratoři se samy vznítily

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Dennívýzva
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Laboratoř, klid, rutinní práce se vzorky. A pak najednou kouř. Dva kusy horniny, které předtím tisíce let nehybně ležely na dně oceánu, se během zpracování začaly zahřívat, až se vznítily. Teplota přitom překročila 100 stupňů Celsia.
Vědci vytáhli ze dna oceánu podivné kameny. V laboratoři se samy vznítily

Vědci vytáhli ze dna oceánu podivné kameny. V laboratoři se samy vznítily

Zdroj: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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