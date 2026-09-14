VAR měl odstranit chyby při ofsajdu. Manchester derby ukázalo problém, který žádná čára nevyřeší

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VAR měl odstranit chyby při ofsajdu. Manchester derby ukázalo problém, který žádná čára nevyřešíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Haalandův vítězný gól proti Manchesteru United nejprve neplatil, VAR ho vrátil a jeho vlastní nadřízení pak přiznali chybu. Nešlo přitom o špatně nakreslenou čáru, ale o něco podstatně složitějšího.
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