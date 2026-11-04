Vánoční strom pro Brno letos přijede na koňském povozu z křtinských lesů

Brněnské náměstí Svobody bude letos zdobit impozantní jedle bělokorá z polesí Habrůvka, které spravuje Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny patřící Mendelově univerzitě. Šestnáctimetrový strom s kmenem o průměru 38 centimetrů v prsní výšce vyrostl u lesní cesty Pokojná a lesníci jej společně se zástupci Turistického informačního centra Brna vybrali již v březnu letošního roku.
Jedle je odhadována na 71 let, přesné stáří ale potvrdí až letokruhy po kácení. Správkyně arboret a lesní pedagožka Petra Packová ze ŠLP Křtiny popsala, proč byl strom vybrán: „Letošní jedle je krásně rostlá a má rovnoměrně rozmístěné větve. Rostla kousek od cesty a byla včas uvolněna, takže měla dostatek místa pro svůj prostorový vývoj."
Samotné kácení je naplánováno na 20. listopadu. Celý proces vyžaduje pečlivou přípravu, strom po dobu kácení jistí jeřáb zavěšený za vrchol, aby nedošlo k polámání větví. Nakládka probíhá pomalu a pracovníci před přepravou upravují vyčnívající větve. Z Habrůvky bude jedle převezena do Bílovic, kde přesedlá na valník a odtud pokračuje na koňském povozu do Brna. Trasa povede přes Líšeň a Židenice, kde ji budou moci lidé podél cesty sledovat.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu je naplánováno na pátek 27. listopadu v 17 hodin na náměstí Svobody.
Jedle bělokorá patří mezi nejstínomilnější česká jehličnatá stromů, spolu s tisem snáší dlouhodobý nedostatek světla a po jeho získání výrazně zrychlí růst. V minulosti byla v českých lesích hojně rozšířena, v průběhu 19. století však její zastoupení klesalo, pravděpodobně vlivem průmyslového znečištění ovzduší. ŠLP Křtiny se její podíl v univerzitních lesích aktivně snaží zvyšovat. Packová také připomněla praktické vlastnosti tohoto dřeva: „Dřevo jedle je ve vodě vysoce trvanlivé, proto se využívá k vodním stavbám, výrobě člunů, pilotů, jezů, dále jako stavební dříví, k výrobě šindelů. Silice z jehličí i šišek mají antiseptické a uklidňující účinky."
Zájemci si budou moci vánoční stromky od ŠLP Křtiny koupit přímo na polesích nebo na Zámku Křtiny. Prodej živých jedliček v květináči prostřednictvím Nadace Veronica startuje 13. listopadu, přičemž tyto stromky budou na jaře vysazeny zpět do lesa.