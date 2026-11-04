Liberecký kraj chce z Trojzemí udělat jedno hospodářské území. Plány představil v Drážďanech

Liberecký kraj přijel na čtvrté česko-německé regionální fórum v Drážďanech s konkrétní agendou. Hejtman Martin Půta a jeho statutární náměstek Edvard Kožušník tam ve dnech 3. a 4. listopadu představili, jak si představují budoucnost přeshraniční spolupráce v rámci takzvaného Trojzemí, tedy propojení Libereckého kraje, Saska a Dolního Slezska.
Velká část jednání se točila kolem budoucího evropského rozpočtového období 2028–2034. Kraj v něm vidí šanci připravovat se sousedy větší investice, které jednotlivé regiony samy nezvládnou. Kromě programu Interreg chce hledat uplatnění i v evropských nástrojích pro výzkum, dopravu a energetiku. Konečná pravidla ani objem peněz přitom ještě nejsou známy, vše je předmětem vyjednávání.
Kožušník na fóru zdůraznil, že nový evropský rozpočet by neměl sloužit jen k přerozdělování prostředků mezi členskými státy, ale umožnit skutečné společné investice do inovací, bezpečnosti a odolnosti. Právě přeshraniční regiony podle něj mohou ukázat, jak taková spolupráce funguje v praxi. Podobný tón zazněl i od náměstkyně ministra pro místní rozvoj Olgy Nebeské, která upozornila, že evropské fondy „do budoucna nebudou nárokem" a musí přinášet přidanou hodnotu.
Kraj pro Trojzemí definoval čtyři priority: technologie a inovace, bezpečnost a odolnost, dopravní spojení a rozvoj talentů. V průmyslu vidí Kožušník přirozenou komplementaritu, kdy Sasko sází na polovodiče a kosmické technologie, zatímco Liberecký kraj má zázemí v nanotechnologiích, optice a moderních materiálech. Cílem je tyto kapacity propojit do společných projektů schopných obstát v evropské konkurenci.
V dopravě se záměry soustředí na železniční spojení Liberce s Drážďany a na propojení Liberce, Žitavy, Görlitz a Zgorzelce s evropskými koridory a baltskými přístavy. Konkrétní záměry ale musí nejprve projít projektovou přípravou.
Kožušník otevřel i téma společného univerzitního prostoru Trojzemí, který by propojil studium v Liberci, Sasku a Dolním Slezsku s výzkumem a firemní praxí. Klíčovou roli by v tom měla hrát Technická univerzita v Liberci.
Na konferenci, která fóru předcházela, Kožušník zmínil i konkrétní investiční cíl pro období 2028–2034: přilákat dodatečné evropské, státní a soukromé investice v objemu dvou miliard eur, přibližně 50 miliard korun. Až polovinu by chtěl směřovat do vzdělávání, výzkumu a inovací. Nejde o schválený rozpočet ani přislíbené prostředky, ale o ambici, pro níž je teprve nutné připravit konkrétní projekty a získat investory.
Dalším krokem má být sestavení společného přehledu investičních záměrů Trojzemí za zapojení měst, obcí, univerzit, firem a přeshraničních institucí, zejména Euroregionu Nisa a ESÚS NOVUM. Půta to uzavřel s odkazem na 35 let zkušeností z přeshraniční spolupráce: teď podle něj přichází čas udělat krok od jednotlivých projektů ke společným strategickým investicím.
Zdroj: Liberecký kraj