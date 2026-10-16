V sobotu v 17:00 vytáhne Prima nestárnoucí českou klasiku

Sobotní odpolední pohoda doma na gauči volá po filmu, který vás pohladí po duši a zároveň pořádně chytne za srdce. Máte chuť na autentický příběh plný emocí, který vás vtáhne do světa dospívání, první lásky a boje s předsudky? Připravte si popcorn a nechte se unést dramatem, které rezonuje s publikem už přes padesát let.
Hlavní hrdinka denně čelí posměchu spolužáků kvůli své postavě. Místo rezignace ale volí cestu, která ji navždy změní. Ve stínu školního sklepa provádí tajný trénink, o kterém nikdo netuší.
Když se hněv změní v nevídanou sílu
V potemnělých sklepních prostorách házela těžkým míčem proti zdi, na kterou si napsala jméno přísného tělocvikáře. Každým silným úderem vybíjela potlačované emoce. Aniž by to sama tušila, vybudovala si v pažích obrovskou sílu, která jí později otevřela cestu k nečekaným sportovním úspěchům.
Tento neobvyklý ventil ji posunul k triumfům ve vybíjené a ve vrhu koulí. Jeden jediný výkřik a vlna nahromaděného hněvu zažehnou nevídaný obrat – sportovní hřiště se promění v arénu osobního vítězství a dívka získá zpět svou hrdost.
Tímto strhujícím dílem je slavný československý film Metráček režiséra Josefa Pinkavy z roku 1971. Snímek vznikl podle úspěšné knižní předlohy Stanislava Rudolfa z roku 1969 s názvem Metráček aneb Nemožně tlustá holka. Ústřední hrdinku Jitku Pažoutovou ve filmu ztvárnila tehdy šestnáctiletá Markéta Světlíková, která v rozsáhlém konkurzu porazila přes 5 000 uchazeček.
Hvězdné obsazení a náhodný objev na chodbě
Ve filmu exceluje řada oblíbených herců. Nezapomenutelnou matku Pažoutovou ztvárnila Míla Myslíková, přísného tělocvikáře Bohouška hrál Ladislav Mrkvička a postavu Honzy Koubka ztvárnil Vítězslav Jandák.
Školního rebela Lišáka (Libora) si zahrál Jan Schmedka, kterého režisér Josef Pinkava objevil zcela náhodou na školní chodbě – zaujal ho svou nespoutanou energií. Markéta Světlíková musela na příkaz režie pro roli neobratné školačky cíleně přibrat na váze.
Zajímavostí z natáčení jsou hlasové změny v dabingu. Postava Niny, kterou hrála Alena Jurášová, byla ve filmu předabována tehdy začínající Libuší Šafránkovou. Představitel Petra (Zdeněk Szamko) byl zase namluven hercem Ivanem Vyskočilem.
Divácká láska trvá přes padesát let
Film Metráček patří k těm snímkům, které dokážou oslovit každou generaci – kombinuje autenticitu sedmdesátých let s nadčasovým tématem hledání vlastní hodnoty a sebepřijetí. Příběh Jitky Pažoutové ukazuje, že i ten největší handicap lze proměnit v sílu, pokud člověk najde odvahu bojovat.
Nenechte si ujít tento dojemný příběh o odvaze, dospívání a překonávání předsudků. Sledujte film Metráček už tuto sobotu v 17:00 na TV Prima. Jaký byl váš největší osobní triumf, když jste dokázali překonat něco, co vás dlouho trápilo?
Zdroje článku: csfd.cz, cool.iprima.cz, kinobox.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá