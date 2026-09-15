V Praze se chystá linka metra E. Podívejte se, kudy povede

Trasa propojí okraje bez zajížďky do centra
Pražská radnice právě odstartovala přípravu páté linky podzemní dráhy, která dostala označení E. Náměstci primátora Petr Hlaváček (STAN) a Jaromír Beránek (Piráti) v pondělí schválili zadání veřejné zakázky na studii proveditelnosti, jejíž vypracování potrvá přibližně 18 měsíců.
Nová trasa by neměla kopírovat klasický model vedoucí z okraje do centra a zpět. Místo toho propojí jednotlivé městské části navzájem – odtud označení tangenciální linka. Původní plány počítaly s úplným okruhem kolem Prahy, proto někteří politici používali písmeno O. Od kompletního obkroužení metropole se ale nakonec upustilo.
Plánovaná trasa metra E by měla měřit přibližně 22 kilometrů a náklady na vybudování klasického těžkého metra se odhadují na zhruba 220 miliard korun. Vedení města však prověřuje i levnější alternativy – metro na pneumatikách po vzoru Paříže nebo rychlotramvaj.
Kudy přesně nová linka povede
Podle aktuálních plánů by měla pátá linka vycházet ze Smíchovského nádraží a pokračovat na Pankrác nebo Budějovickou. Odtud trasa povede k Edenu a dále na Želivského, kde už dnes funguje přestupní uzel na linku A.
Z Želivského se metro E vydá na Nádraží Libeň, Vysočanskou a do Letňan. Konečnou stanicí by se měl stát Terminál Sever – plánovaná zastávka budoucí vysokorychlostní trati.
Právě úsek z Vysočan na Letňany představuje největší technickou výzvu. Na pouhých 450 metrech musí trať překonat stoupání se sklonem téměř 24 procent. Klasické těžké metro by zde mělo vážné problémy, proto studie prověří i alternativní technologie.
Kde porostou ceny bytů nejvíc – a kde metro nic nezmění
Dokončení metra D ještě trvá roky, přesto ceny nemovitostí v okolí budoucích stanic od roku 2020 vyskočily o 104 procent. Podobný efekt ale nečeká všechny lokality na trase linky E. V mnohých lokalitách už totiž dnes stanice jsou a nová linka jim dodá jen přestup, nikoli novou dostupnost.
Výjimkou mohou být čtvrti, kde se chystá masivní developerská výstavba. Na Smíchově mezi Andělem a Dvoreckým mostem roste hned několik projektů – Smíchov City od Sekyra Group, Side Smíchov Living od UDI Group, Archa Smíchov od J&T nebo rezidenční čtvrť Lihovar od Trigemy.
Určitě očekáváme významný posun cen například v lokalitě Nádraží Smíchov. Ne tak úplně kvůli dalšímu metru, ale kvůli rozvoji ucelené městské čtvrti, která vznikne v prostoru mezi Andělem a Dvoreckým mostem,
vysvětluje Milan Roček z realitní kanceláře Flatzone.
Podobná situace čeká Budějovickou, kde připravuje novou čtvrť investiční společnost Penta a okolí Želivského s výstavbou na plochách po bývalém nákladovém nádraží Žižkov. V Letňanech zase chystá rozsáhlý projekt Odien Group na brownfieldu po Avii a stavět bude i samotná metropole na městských pozemcích.
Okrajové stanice zdražují, centrum stagnuje
Analýzy posledních let ukazují zajímavý trend. Zatímco byty v centru Prahy stagnovaly nebo dokonce zlevnily, okrajové stanice metra zaznamenaly růst až o 30 procent ročně.
Rychlá doprava a stanice v docházkové vzdálenosti jsou podle analytiků podmínkou, nikoli zárukou. Aby okrajová část přitáhla podobný zájem jako centrum, musí se k metru přidat kvalita lokality – prostředí, školy, obchody, služby a dostatečná nabídka bytů. Kde kolem stanice chybí město, metro nestačí.
Které lokality mají největší potenciál růstu
Experti se shodují na třech klíčových oblastech. První je nákladové nádraží Žižkov v blízkosti stanice Želivského, druhá zahrnuje lokality Bohdalec a Slatiny u budoucí stanice Eden, kde zatím žádná výstavba neprobíhá, ale Praha má s územím velké plány. Třetí jsou Letňany kvůli plánované masivní výstavbě.
Ještě větší skok by metro udělalo v jiných částech metropole – především na severu města v Bohnicích a Čimicích, kam dnes jezdí jen autobusy a cesta do centra trvá přes třicet minut s přestupy. Zrovna tam se ale zatím s žádným metrem nepočítá.
Zdroje článku: metro.cz, ekonomickydenik.cz, e15.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová