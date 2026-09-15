Babiččin trik na houbovou polévku zná málokdo. Stačí 1 lžička do hrnce a bude vonět jako z lesa

Houbová polévka umí provonět celý byt a připomenout procházku podzimním lesem. Když ji ale uvaříte z pár žampionů z obchodu, výsledek mnohdy zklame a voní sotva znatelně. Naše babičky přitom znaly jednoduchý způsob, jak i z obyčejných surovin dostat sytou lesní vůni. Celé tajemství se schovává v jedné malé lžičce. Funguje na prostém principu, díky kterému i obyčejné suroviny rozvoní kuchyni vůní lesa.
Tajemství je v jedné lžičce houbového prášku
Tou kouzelnou přísadou je houbový prášek ze sušených hub, nejlépe z pravých hříbků. Jeho chuť je natolik výrazná, že do hrnce stačí přidat opravdu malé množství, klidně jen jednu čajovou lžičku. Polévka rázem získá hloubku a tu typickou lesní vůni, kterou z čerstvých žampionů nikdy nevytáhnete. A protože se prášek v tekutině úplně rozpustí, v talíři nenajdete žádné kousky hub. Chuť přesto zůstane výrazná, takže si pochutnají i strávníci, kterým jinak vadí houbová sousta.
Proč malé množství provoní celý hrnec
Sušením se houbové aroma koncentruje, a proto mají sušené houby mnohem intenzivnější chuť než čerstvé. V malé lžičce prášku se tak skrývá vůně celé hrsti hub. Přidává se k tomu umami, takzvaná pátá chuť, kterou si jazyk spojuje s masitou sytostí a plností. Díky ní polévka chutná bohatě, aniž byste ji museli přesolovat. Když se koncentrovaná vůně a umami potkají, provoní hrnec i docela malá dávka.
Přečtěte si také: Máte na půdě starý kotouč na ostření nožů? Sběratelé po jednom provedení pátrají a dají za něj i 9 000 Kč Houbový prášek si snadno připravíte doma
Na jeho přípravu vám doma stačí mixér nebo mlýnek na koření.
Houby musí být proschlé skrz naskrz, poznáte to tak, že se mezi prsty lámou a drolí, místo aby se ohýbaly. Nasypte je do mixéru a rozdrťte na co nejjemnější moučku. Hotovou moučku přesypte do menší zavařovací sklenice, která je uvnitř dokonale suchá, a pevně ji uzavřete.
Ze sklenice plné sušených hub vznikne jen pár lžic prášku, zato s nesmírně koncentrovanou chutí, a v komoře vydrží dlouhé měsíce. Protože prášek snadno nasaje vlhkost, skladujte ho dál od páry nad sporákem a sklenici po každém nabrání pořádně dotáhněte. Využijete ho pak k dochucení spousty slaných jídel, od rizota přes bramborovou kaši až po dušené maso.
Přečtěte si také: Ani majonéza ani hořčice: bramborový salát bude krémový díky 1 surovině, kterou kuchaři přidávají úplně nakonec Z dokonale proschlých hub si doma v mixéru umelete houbový prášek, který v dobře uzavřené sklenici vydrží dlouhé měsíce. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Vodu z namáčení hub nikdy nevylévejte
Druhý trik, na který babičky nedaly dopustit, se týká sušených hub namáčených vcelku. Při namáčení totiž vzniknou rovnou dvě suroviny, změklé houby a tmavý aromatický výluh. Tu vonící vodu v žádném případě nevylévejte, patří do polévky společně s houbami. Přilévejte ji ale postupně, ať chuť hub nepřebije ostatní přísady. Hodně záleží i na teplotě vody. Ve vlažné vodě si houby udrží aroma a dají polévce intenzivní chuť, zatímco v horké pustí tmavší barvu, ale na vůni ztratí. Namočené houby potom ještě propláchněte, aby se zbavily případných zrnek písku.
Kmín a bobkový list vůni lesa ještě podtrhnou
Základem dobré houbovky je cibulka zpěněná na másle, která polévce dodá sytost a jemnou krémovitost. Z koření se k houbám tradičně hodí kmín, bobkový list, nové koření a špetka majoránky. U čerstvých hub se vyplatí dát jim před vhozením do hrnce pár minut na rozpáleném másle, vůně se tím pěkně probudí. Sušené houby potřebují zhruba deset až dvacet minut varu, čerstvé o něco méně. Hlídejte ale, ať se nerozvaří, jinak přijdou o část chuti i pevnosti. Smetanu vmíchejte až na závěr a polévku už jen prohřejte, vařit ji znovu nenechte.
Zdroje: https://www.ochutnejorech.cz/blog/babiccina-houbova-polevka, https://www.vareni.cz/magazin/jak-uvarit-houbovou-polevku-a-ktere-houby-pouzit-pouzit-muzete-cerstve-i-susene/, https://www.tasteofasia.cz/a/jak-pouzivat-susene-houby, https://www.chut.cz/skola-vareni/jak-pracovat-se-susenymi-houbami/, https://farmarskacesta.cz/jake-koreni-se-hodi-k-houbam/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-udelat-houbovy-prasek/