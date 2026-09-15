Češi vyhazují tenhle spotřebič. Kdo ho má déle než 10 let, tomu žere zbytečně o 40 % více energie

Právě teď vám v kuchyni běží jeden spotřebič, který jste dnes ani jednou nezapnuli. Nemusíte u něj nic mačkat ani nastavovat, a přesto točí elektroměrem každou vteřinu dne i noci. Pokud slouží u vás doma už řadu let, může vám z účtu za elektřinu ukusovat mnohem víc, než tušíte. A většina lidí o tom nemá ani ponětí.
Nenápadný žrout, který nikdy nevypnete
Řeč je o chladničce. Zatímco troubu, pračku nebo varnou konvici zapnete jen na chvíli, lednice jede bez přestávky čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. Nikdy si nedá pauzu a nikdy ji nevypnete. Právě tahle nepřetržitost z ní dělá jeden z největších spotřebičů elektřiny v běžné domácnosti, i když má na první pohled docela nízký příkon.
Jednotlivě to vypadá nevinně. Malé odběry se ale za rok nasčítají do pořádné sumy. A pokud je vaše chladnička starší, ten účet roste rychleji, než byste čekali.
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Starší modely vznikaly v době, kdy úspornost nikoho moc netrápila. Mají slabší izolaci a kompresor, který už není ve formě, takže musí běžet naplno, aby uvnitř udržel chlad. Chybí jim moderní vychytávky jako beznámrazový systém nebo chytrá regulace výkonu, díky kterým dnešní spotřebiče plýtvají energií co nejméně.
K tomu se přidává námraza. Vrstva ledu na stěnách mrazicí části funguje jako izolace naruby, protože kvůli ní kompresor pracuje víc a spotřeba stoupá. U kombinovaných chladniček navíc padne velká část energie právě na mrazák, klidně třetina až polovina celé spotřeby.
Vrstva námrazy v mrazáku nutí kompresor pracovat víc a spotřeba elektřiny kvůli ní zbytečně roste. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Deset let je hranice, po které se to prodraží
Odborníci na energetiku se shodují, že rozumný čas na výměnu přichází kolem desátého roku provozu. Po téhle hranici obvykle začnou náklady na opravy převyšovat cenu nového spotřebiče a rozdíl ve spotřebě se prohlubuje. Chladničky starší patnácti let už bývají prakticky neopravitelné. Řada českých domácností přitom lednici běžně provozuje deset až čtrnáct let a spousta kusů slouží ještě mnohem déle.
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Obecně platí, že chladnička starší deseti let spotřebuje zhruba o 40 procent elektřiny navíc oproti novějším modelům. Proti dnešním nejúspornějším spotřebičům je rozdíl ještě větší. Staré kusy se spotřebou kolem 200 až 450 kilowatthodin ročně nejsou výjimkou, přitom moderní úsporná chladnička si vystačí zhruba se 108 kilowatthodinami. U opravdu letitých modelů tak spotřeba klidně naroste na dvoj- až trojnásobek.
Kolik ušetříte výměnou za úsporný model
Výměna staré chladničky za úsporný model třídy A dokáže srazit účet za elektřinu zhruba o 2 000 až 2 400 korun ročně. Za pár let provozu se tak nový spotřebič z velké části zaplatí sám jen na uspořené energii, i když je jeho pořizovací cena na první pohled nemalá.
Zorientovat se dnes navíc zvládne každý. Od března 2021 platí přehledná energetická stupnice od A do G. Nahradila dřívější změť plusových áček. Nejúspornější chladničky spadají do třídy A a jejich roční spotřeba se drží kolem 100 až 110 kilowatthodin. Kolik vás vaše lednice ročně stojí, zjistíte snadno: číslo roční spotřeby ze štítku přenásobíte svou aktuální cenou elektřiny za kilowatthodinu.
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Ne každý si může novou chladničku pořídit ze dne na den. Dobrá zpráva je, že i u té stávající jde spotřebu srazit několika drobnostmi:
Pravidelně odmrazujte. Už tří- až pětimilimetrová vrstva ledu v mrazáku může spotřebu zvednout zhruba o 30 procent, u centimetrového škraloupu to bývá dokonce až 75 procent. Odmrazená chladnička chladí levněji a vydrží déle. Hlídejte teplotu. V chladicí části bohatě stačí 5 až 8 °C. Každý stupeň navíc směrem dolů znamená elektřinu vyhozenou oknem, aniž by to potravinám jakkoli prospělo. Postavte ji na správné místo. Chladnička vedle trouby, radiátoru nebo na přímém slunci se zbytečně zahřívá a musí chladit intenzivněji. I několik desítek centimetrů od zdroje tepla dělá znatelný rozdíl. Pořiďte si měřič spotřeby. Jestli chcete mít jistotu, kolik vaše lednice opravdu spotřebuje, zapojíte ho mezi zásuvku a spotřebič a během pár dní budete přesně vědět, na čem jste.
Zdroje: https://www.eon.cz/radce/blog/jake-jsou-provozni-naklady-lednice-a-a-a-a/, https://www.srovnejto.cz/blog/jakou-spotrebu-maji-nejpouzivanejsi-spotrebice-v-domacnosti/, https://energozrouti.cz/clanek/po-kolika-letech-vymenit-lednicku-spotreba, https://www.cez.cz/cs/clanky/elektrina/jakou-spotrebu-ma-vase-lednice-za-rok-mozna-platite-zbytecne-moc-174048, https://www.kondice.cz/seberozvoj/uspora-energie-spotrebice/, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-drahe-energie-prastarou-lednici-odstavte-cena-nove-se-vrati-do-ctyr-let-207636
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