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Češi vyhazují tenhle spotřebič. Kdo ho má déle než 10 let, tomu žere zbytečně o 40 % více energie

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Právě teď vám v kuchyni běží jeden spotřebič, který jste dnes ani jednou nezapnuli. Nemusíte u něj nic...
Češi vyhazují tenhle spotřebič. Kdo ho má déle než 10 let, tomu žere zbytečně o 40 % více energie

Češi vyhazují tenhle spotřebič. Kdo ho má déle než 10 let, tomu žere zbytečně o 40 % více energie

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

Web se zaměřuje na aktuální informace o technologiích pro běžné spotřebitele – od fotovoltaiky a chytrých domácností přes elektromobilitu až po moderní způsoby úspor energie. Čtenáři zde najdou praktické rady, přehledy nových produktů i vysvětlení principů, které pomáhají lépe pochopit svět...

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