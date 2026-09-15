Zapomeňte na sáčky i fólie. Odborníci označili 1 nejlepší způsob, jak uskladnit tvrdý sýr

Skoro každý to dělá stejně. Zbytek sýra po večeři rychle omotáme potravinovou fólií nebo ho strčíme do mikrotenového sáčku a hodíme do lednice. Bereme to jako spolehlivou ochranu. Podle sýrařů i odborníků z mlékáren je to ale právě cesta, jak dobrý sýr zbytečně zničit. Existuje totiž jeden jednoduchý způsob, který je mnohem šetrnější a přitom ho zvládne každý.
Proč sýr v plastu trpí
Zrání sýra totiž nekončí ve chvíli, kdy opustí výrobnu. Mléčné kultury v něm pracují dál a celý ten proces potřebuje vzduch. Tenký plast mu ho ale nedopřeje. Mikrotenový sáček ani potravinová fólie vzduch nepropustí, takže se pod nimi drží vlhkost a sýr se v ní začne dusit.
Výsledek pozná každý, kdo takhle zabalený kousek po pár dnech vytáhl. Na povrchu se objeví plíseň, chuť ztratí svěžest a někdy se přidá i nepříjemný nádech po amoniaku. Bez proudícího vzduchu se pod obalem drží vlhko a právě v takovém dusnu se plísni daří nejlíp.
Přečtěte si také: Máte na půdě starý kotouč na ostření nožů? Sběratelé po jednom provedení pátrají a dají za něj i 9 000 Kč Papír, který nechá sýr dýchat
Řešení je překvapivě obyčejné. Sýr stačí zabalit do pergamenového nebo voskovaného papíru. Pokud ho zrovna nemáte, dobře poslouží i běžný pečicí papír z každé kuchyně. Papír totiž propouští vzduch, takže sýr může volně dýchat, a přitom mu nedovolí vyschnout.
O úspěchu celé metody přitom rozhoduje jeden detail. Papír neomotávejte úplně natěsno. Nechte kolem sýra trochu vůle, ať k jeho povrchu může proudit vzduch. Tvrdý kousek zabalený tímhle způsobem zůstane v lednici svěží klidně několik týdnů. U měkčích sýrů počítejte spíš se dvěma až třemi týdny a opravdu čerstvé druhy, jako je mozzarella nebo tvaroh, raději spotřebujte během pár dní.
Počítejte ale s tím, že papír je potřeba občas obměnit. Vlhkostí po pár dnech prosákne a ochrannou funkci ztratí, proto ho vyměňte za suchý.
Přečtěte si také: Ani majonéza ani hořčice: bramborový salát bude krémový díky 1 surovině, kterou kuchaři přidávají úplně nakonec Kam sýr v lednici uložit
S balením souvisí i to, kam kousek v lednici položíte. Tvrdé sýry si na velkou zimu nepotrpí a vyhovuje jim spíš teplota kolem osmi až dvanácti stupňů. Nejblíž takovým podmínkám je doma nejvyšší police lednice, kde teploměr obvykle ukáže o dva stupně víc než dole.
Osvědčí se také zásuvka na ovoce a zeleninu. Teplota v ní skoro nekolísá a k sýru se nedostává průvan, takže tvrdším druhům prostředí sedí. Měkké a čerstvé sýry naopak uložte do spodních polic, kde bývá nejchladněji.
Kam který druh sýra v lednici uložit, přehledně shrnuje následující tabulka:
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Druh sýra Kam v lednici uložit Proč tvrdé sýry horní část chladničky nebo zásuvka na ovoce a zeleninu vyhovuje jim teplota kolem 8 až 12 stupňů měkké a čerstvé sýry dolní část chladničky je tam nejchladněji Drobnosti, které prodlouží čerstvost
Papír můžete doplnit ještě o uzavíratelnou dózu nebo krabičku, do které zabalený sýr uložíte. Naše babičky si pomáhaly jednoduchým trikem, když k uschovanému sýru přidaly kostku cukru. Ten na sebe váže přebytečnou vlhkost, a plíseň tak dostane menší šanci.
Uzavíratelná dóza a kostka cukru proti vlhkosti pomáhají udržet zabalený sýr v lednici déle čerstvý. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
U extra tvrdých sýrů, jako je parmazán nebo grana, se hodí trochu jiný postup. Osvědčí se u nich obal z bavlněné látky, kterou lehce navlhčíte, aby se k sýru nedostával zbytečný vzduch. Tímhle způsobem s parmazánem zachází i v Itálii, odkud tahle tradice pochází.
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A ještě jedna rada na závěr. Než sýr naservírujete, vyndejte ho z lednice o něco dřív a nechte ho chvíli při pokojové teplotě. Tuk v něm povolí, uvolní se vůně a chuť vynikne mnohem víc.
Zdroje: https://www.poznatsvet.cz/veda-a-technika/syr-lednice-skladovani/, https://www.jakvkuchyni.cz/encyklopedie-potravin/syry/syry-skladujeme/kde-skladovat/, https://www.prostreno.cz/tipy-a-triky/clanky/41758/Spravne-skladovani-syru, https://www.vitalia.cz/clanky/syru-neni-dobre-v-lednici-a-uz-vlbec-ne-v-sacku/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-skladovat-syr-v-pecicim-papiru/