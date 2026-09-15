Malujeme byt: Podívejte se na návod krok za krokem. Od výběru barvy po počet vrstev

Příprava aneb Sežeňte vše potřebné
• Malý a velký váleček
• Dostatek barvy (raději až zbude, než aby chybělo)
• Sádra na opravu děr
• Krycí igelity
• Notnou dávku trpělivosti
Že už vše máte? No, tak směle do toho, ať to máme z krku.
1. Odstěhování nábytku od stěn
Veškerý nábytek musí od stěn pryč. Co jde, odneste do vedlejších místností, co je velké a nestojí za tu dřinu, to alespoň dejte doprostřed místnosti.
2. Zakrytí nábytku a srolování koberců
Vše, co nesmí přijít do styku s barvou, důkladně zakryjte igelitem. Koberec, který je u stěn, buďto ohněte k nábytku ve středu místnosti, nebo jej také zakryjte igelitem.
To, odkud kam budete malovat, volte podle toho, zda jste levák, nebo pravák.
3. Kontrola stěn
Nábytek je odstěhovaný, a vy tak máte ničím nerušený pohled na stěny. Důkladně je prohlédněte.
Nerovnosti a díry ve stěnách
Našli jste? Rozmíchejte sádru, důkladně je zamaskujte, a nechte pořádně vyschnout.
Skvrny od cigaretového kouře, vlhkosti, mastnoty
Vězte, že ať se snažíte sebevíc, nátěr je nepřekryje. Bude nutné je rozpustit, nejlépe izolačním nátěrem na bázi rozpouštědla.
Pozor na plísně
Objevili jste plíseň? Pokud si ji chcete roznést po celém bytě, zkuste ji ze stěny seškrabat. Pokud byste se jí raději zbavili, použijte na vhodný přípravek (doporučí vám v drogeriích a barvy-laky), a stěnu poté nechte pořádně vyschnout.
Malovali jste už několikrát předtím?
Gratulujeme, máte práci navíc. Barva vám pravděpodobně nechytne tak jak má, takže bude nutné starý nátěr seškrabat. Jako výborné řešení se jeví namáčení stěny mýdlovou vodou, což odstraní starou barvu, ale často i plísně.
Jestli sáhnete po štětcích nebo válečku, to už je na vás.
4. Jdeme na to, to je radosti!
Tedy, ještě ne. Nejdříve zakryjeme okna a rámy, a odmontujeme, případně alespoň zakryjeme svítidla.
Tak, a už se do toho můžeme pustit. Důkladně promíchejte barvu, abyste pigment usazený na dně plechovky dostali do celého jejího obsahu, zhluboka se nadechněte, namočte váleček, a můžeme začít.
Začínejte malovat od stropu a tak, abyste postupovali směrem od okna do prostoru. Praváci malují vždy zprava doleva, leváci opačně. Díky tomu získáte volnou ruku pro kontakt s plochou, kterou vaše natěračská činnost ještě nepoznamenala.
Dle typu nátěru nanášíme jednu až čtyři vrstvy. Mezi aplikacemi jednotlivých vrstev nechte stěny dostatečně vyschnout, nejméně pět hodin.
5. Už to bude!
Gratulujeme vám, vaše muka se blíží ke konci. Pokoj se pyšní novým nátěrem, a vy prožíváte příjemný pocit zadostiučinění. Nyní jen nechat zaschnout poslední vrstvu, strhat krycí igelity, a znovu rozmístit nábytek.
Pokud nemáte rádi válečky na malování ztvrdlé jako beton, důkladně je operte buďto ve vodě, nebo doporučeném rozpouštědle. Můžete je použít při příští akci.
Malujete sami, nebo tuhle aktivitu necháváte na profesionálech? Dejte nám vědět do komentářů!
Zdroje:
- https://www.idnes.cz/hobby/domov/malovani-svepomoci.A160415_102605_hobby-zahrada_bma
- https://www.obi.cz/magazin/stavba/malovani-sten
- https://www.fixito.cz/blog/jak-vymalovat-pokoj-svepomoci--chytre-tipy-a-triky/
- https://www.nejremeslnici.cz/blog/jak-vymalovat-byt-aby-to-dobre-dopadlo/