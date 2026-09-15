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České Budějovice hospodařily v prvním pololetí se schodkem 81 milionů korun

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České Budějovice hospodařily v prvním pololetí se schodkem 81 milionů korun. Příjmy za prvních šest měsíců dosáhly 2,11 miliardy korun a výdaje 2,19 miliardy korun. Žádná velká investiční akce zatím nenabrala zpoždění.
České Budějovice hospodařily v prvním pololetí se schodkem 81 milionů korun

České Budějovice hospodařily v prvním pololetí se schodkem 81 milionů korun

Zdroj: Tomáš Souček
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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