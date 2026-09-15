Dva vzorky DNA, dva různé výsledky. Případ mrtvé velryby Timmy vyřešil až genetik, který odhalil chybu v interpretaci laboratorních dat

Podle její prezentace šlo potenciálně o dvě odlišná zvířata. Jenže na pódiu chyběl kdokoli, kdo by dokázal odborně vysvětlit 85 gigabajtů genomických dat, z nichž závěr vycházel. Tönnies sama přiznala, že datovou expertkou není. Během několika hodin se po Evropě rozběhla vlna spekulací: žije Timmy dál? Byl mrtvý keporkak někdo jiný? O pět týdnů později vstoupil do případu Bertram Brenig z Univerzity v Göttingenu, vzal totožná data, a dospěl k výsledku, který celý spor obrátil.
Proč 99,91% shoda změnila všechno
Brenig, ředitel Centra pro molekulární diagnostiku a veterinární genetik s více než třicetiletou praxí, neodebíral nové vzorky. Pracoval se stejnými datasety, které čínská laboratoř vygenerovala metodou celogenomového resekvenování na platformě Illumina, tedy 132 gigabajtů vyčištěných dat s průměrnou hloubkou pokrytí šestnáctkrát a kvalitativním skóre Q30 přes 99 procent. Objem surových informací tedy rozhodně nebyl problém.
Göttingenský genetik provedl standardní bioinformatické čištění, redukci dat podle zavedených kvalitativních kritérií a následně aplikoval výpočet takzvané IBS distance, metriky, kterou nástroj
PLINK používá k měření genomické podobnosti mezi dvěma profily. Výsledek: 99,91% genetická shoda mezi vzorkem z živého zvířete (T1) a vzorkem z kadáveru u Anholtu (D1). V řeči populační genetiky jde o hodnotu, která prakticky vylučuje, že by šlo o dva různé jedince.
Klíčový rozdíl oproti červencové prezentaci tedy nespočíval v nových biologických materiálech, ale v tom, jak byla tatáž data zpracována a vyložena. Brenig pojmenoval každý krok své analýzy. Tönnies v červenci předložila výstup čínské laboratoře, ovšem bez transparentně popsaného interpretačního protokolu.
VIDEO Tracker, pitva a terénní stopy
Genetika ovšem nebyla jedinou oporou závěru. Dánská agentura pro ochranu životního prostředí potvrdila, že na mrtvém keporkakovi nalezeném 14. května 2026 u Anholtu seděl satelitní tracker, jehož sériové číslo odpovídalo vysílačce připevněné Timmymu během záchranných operací v Baltském moři. Poslední signály trackeru ukazovaly pohyb směrem k Anholtu a podle pozdějších zpráv zvíře pravděpodobně uhynulo mezi 6. a 7. květnem, tedy týden před nálezem těla.
Další vrstvu přidala pitva provedená 4. a 5. června 2026 přímo na Anholtu. Patoložka identifikovala cervix, čímž potvrdila, že Timmy byl ve skutečnosti samice. Brenigova genetická revize později dospěla ke shodnému závěru u obou datasetů. Pohlaví se tak stalo dalším kontrolním bodem, který propojil laboratorní výsledky s fyzickým nálezem.
Kombinace tří nezávislých linií, trackeru, pitvy a reanalýzy DNA, vytvořila důkazní řetězec, který podle
AP i ZDFheute případ uzavřel. Kde se řetězec vzorkování rozpadl
Zpětný pohled na celou kauzu odhaluje několik slabých míst, která červencovému zmatku předcházela. Vzorek z živého keporkaka neodebrala Tönnies osobně; do první analýzy vstoupil materiál s nejasnou historií uchování. Německé mořské muzeum později upozornilo na nutnost profesionálně odebraných a konzervovaných DNA vzorků; v Timmyho případě se hovořilo o pozdním zmrazení i kontaktu s formalinem.
Mezinárodní velrybářská komise (IWC) přitom už dnes eviduje doporučení pro genetickou analýzu, fotoidentifikaci i tagování kytovců. Timmyho kauza ukázala, že i při obrovském objemu kvalitních sekvenačních dat může celý závěr ztroskotat na dvou zdánlivě banálních věcech: na řetězci péče o vzorek a na tom, kdo a jak data nakonec vyloží.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Redakce VědaŽivě