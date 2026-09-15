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Bobr v česko-saském pohraničí požírá invazní netykavku žlaznatou. Okusuje ji přesně tak, jak radí oficiální metodika na její likvidaci

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Chráněný hlodavec na Šluknovsku opakovaně požírá jednu z nejagresivnějších invazních rostlin v Česku, a dělá to přesně tak, jak radí oficiální metodika.
Bobr v česko-saském pohraničí požírá invazní netykavku žlaznatou. Okusuje ji přesně tak, jak radí oficiální metodika na její likvidaci

Bobr v česko-saském pohraničí požírá invazní netykavku žlaznatou. Okusuje ji přesně tak, jak radí oficiální metodika na její likvidaci

Zdroj: Foto: Skot / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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