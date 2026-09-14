Nemáte v mrazáku kuřecí paličky z Lidlu? Může v nich být salmonela, rozhodně je nejezte

Státní zemědělská a potravinářská inspekce upozornila na
marinované kuřecí paličky, které prodával Lidl. Maso již na trhu běžně k dostání není, ale prohledejte mrazáky. Upozornění míří na spotřebitele, kteří si maso uchovávají v mrazničkách. Maso obsahuje salmonelu
Kontrola u tohoto výrobku odhalila přítomnost
samonely. Případné zmražení nemá na životnost bakterií žádný vliv, po klasické tepelné úpravě je možné se nakazit salmonelózou. Ta se projevuje nevolností, zvracením a průjmy, objevit se může také zvýšená teplota nebo horečka. Onemocnění je rizikové silnou a rychle přicházející dehydratací, která může ohrozit zejména děti a starší nebo nemocné lidi. Nemoc je také vysoce nakažlivá i v rámci jedné domácnosti. Grilování nemusí bakterie zničit
Problém u salmonely nemusí nastat, pokud je maso upraveno na
60 °C nebo ještě vyšší. Tento výrobek byl však určen pro grilování, při kterém tyto vhodné podmínky pro zničení salmonely nemusí nastat. O jaké maso šlo? Kuřecí paličky na grilování
Konkrétně jde o toto balení.
archiv SZPI | Zdroj: kuřecí paličky Lidl
Maso pochází z Rumunska a jde o spodní stehna s datem použitelnosti do 15. srpna letošního roku.
Grill & Fun Kuřecí Paličky med a bylinky, Marinované kuřecí paličky – spodní stehna
Masný polotovar, označení šarže: 337809754, datum použitelnosti: 15.08.2026, země původu: Rumunsko, veterinární ovál: RO208 EC.
Potravinářská inspekce vložila tuto informaci do
evropského systému varování, aby se mohla vyšetřit i v zemi původu, tedy v Rumunsku. S prodejcem se zahajuje také správní řízení o uložení pokuty.
Inspektoři vzorek nevyhovující šarže potraviny odebrali v provozovně společnosti
Lidl Česká republika s.r.o., Ellerova 1647, Strakonice 386 01.
Salmonela je častým problémem
Jde už o několikátý případ salmonely v mase. Nejčastěji se nachází v
. kuřecím nebo krůtím mase
Pokud mají lidé výrobek doma v mrazáku, inspekce jim důrazně
doporučuje maso nejíst. Jak se vyhnout riziku při mražení
Pokud kupujete maso ve větším množství a část si dáváte do mrazáku, můžete si pro jistotu
pořídit fotografii obalu. Při pozdějších zprávách o vadném výrobku, budete přesně vědět, jestli se problém týká i vašich zásob.
Zdroje článku:
szpi.gov.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Renata Petříčková