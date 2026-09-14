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Nemáte v mrazáku kuřecí paličky z Lidlu? Může v nich být salmonela, rozhodně je nejezte

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Veterinární správa odebrala vzorky kuřecího masa ve strakonickém Lidlu. Pokud jste zvyklí ukládat nakoupené čerstvé maso do mrazáku, zkontrolujte si šarže. Zvláště, pokud jste kupovali kuřecí.
Nemáte v mrazáku kuřecí paličky z Lidlu? Může v nich být salmonela, rozhodně je nejezte

Nemáte v mrazáku kuřecí paličky z Lidlu? Může v nich být salmonela, rozhodně je nejezte

Zdroj: Jacek Chabraszewski / Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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