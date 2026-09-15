Ani mouka, ani škrob. Ovocné knedlíky se nerozvaří díky 1 surovině, kterou Slováci používají po generace

Vhodíte knedlíky do vroucí vody, na chvilku se otočíte a místo úhledných kuliček plave po hladině roztrhané těsto s vyplaveným ovocem. Tenhle scénář zná skoro každý, kdo si někdy doma dělal ovocné knedlíky. Slovenské kuchařky ho ale řeší postupem, který se u nich dědí z generace na generaci. A nestojí na hladké mouce ani na žádném zahušťovadle.
Krupice, kterou slovenské kuchyně znají po generace
Tou surovinou je obyčejná krupice. Sladké knedlíky jsou přitom její parádní disciplína, i když ji většina lidí zná hlavně jako kaši z dětství. Fakticky jde jen o nahrubo semletou pšenici, jenže právě to hrubší zrno v těstě znamená velký rozdíl.
Na Slovensku patří krupicové těsto k základům, které si v rodinách předávají babičky, mámy i dcery. Balí se do něj švestky, meruňky i jahody a proti bramborovému těstu vyjde hmota lehčí a po uvaření drží kyprou strukturu. Navíc se s ní pracuje pohodlněji.
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Těsto postavené jen na hladké mouce bývá po uvaření těžké a mazlavé. Většinou je i moc měkké, kolem ovoce se ztenčí a ve vroucí vodě praskne. Dovnitř se dostane voda a z knedlíku je během chvíle rozvařená kaše.
Krupice se chová docela jinak. Hrubá zrnka do sebe při vaření natáhnou mléko a nabobtnají. Uvařená krupicová kaše po vychladnutí ztuhne a pevně drží pohromadě, takže si knedlík udrží tvar i ve vroucí vodě. Právě proto se nerozpadne hned při prvním zavaření a dělá se bez nervů.
Krupice při vaření nasaje mléko a po vychladnutí ztuhne, díky čemuž knedlík drží tvar i ve vroucí vodě. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Jak umíchat krupicové těsto, které vydrží
Základ je jednoduchý:
Z mléka, špetky soli a krupice si nejdřív svařte tuhou kaši a nechte ji úplně vychladnout. Do teplé hmoty totiž vejce nepatří, srazilo by se. Do vychladlé kaše zapracujte vejce a podle chuti trochu cukru. Je-li hmota moc řídká, přidejte ještě trochu krupice, aby šla dobře tvarovat a neroztékala se. Ruce si předem navlhčete, těsto se pak nelepí. Kousek těsta si rozprostřete na dlani, doprostřed vložte ovoce a těsto kolem něj pečlivě uzavřete. Vaří se v mírně vroucí vodě zhruba sedm až devět minut. Hotové knedlíky samy vystoupají k hladině a během vaření je není potřeba míchat ani propichovat. Slovenské triky, aby knedlík držel tvar Přečtěte si také: Ani majonéza ani hořčice: bramborový salát bude krémový díky 1 surovině, kterou kuchaři přidávají úplně nakonec
Slovenské hospodyně mají navíc pár postupů, které pomáhají udržet tvar:
těsto kolem ovoce vyvalujte na zhruba půl centimetru, protože příliš tenká vrstva praskne a moc silná se nedovaří; pár kapek octa v hrnci pomůže povrch těsta rychleji zpevnit, takže nasákne míň vody; lžíce mouky rozvařená ve vodě uvolní škrob, který knedlík obalí tenkým filmem a uzavře ho hned na začátku; kdo nechce vařit ve vodě vůbec, uvaří knedlíky v páře nad hrncem na napnuté utěrce, kde se nemají jak rozmáčet.
Ať zvolíte cokoli, těsto zpracujte rychle a dlouho ho nehněťte, jinak ztvrdne.
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Když nechcete čekat, až kaše vychladne, existuje i bleskový postup. Stačí spojit tvaroh s krupicí a dosolit, kynutí ani vejce tahle verze nepotřebuje. Těsto chvíli počká, než krupice nabobtná, a pak se z něj balí stejně jako z toho vařeného. Vyplatí se tvaroh v kostce, protože ten z vaničky bývá vodnatý. Pokud jiný nemáte, nechte ho okapat, ať těsto nezřídne.
Krupicové knedlíky se dají připravit i do zásoby a dlouho vydrží. Vytvarované kuličky nechte na tácu zatuhnout v mrazáku, aby se navzájem neslepily, a teprve pak je sesypte do sáčku. Zmrzlé se vhazují rovnou do vroucí vody, jen jim dopřejte o pár minut navíc oproti čerstvým.
Zdroje: https://www.vlasta.cz/inspirace/knedliky-z-tvarohoveho-testa-aby-se-neprotrhly-nerozvarily-recept/, https://mnamky-recepty.sita.sk/ako-pripravit-parene-knedle-tak-aby-sa-nerozvarili-babickine-triky-ktore-funguju-dodnes/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/36300-ovocne-knedliky-chyby-priprava, https://brno.rozhlas.cz/ovocne-knedliky-z-testa-krupicoveho-6453971, https://estevecka.sk/blog/gulky-z-krupicoveho-cesta/