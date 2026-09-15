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Ani mouka, ani škrob. Ovocné knedlíky se nerozvaří díky 1 surovině, kterou Slováci používají po generace

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Vhodíte knedlíky do vroucí vody, na chvilku se otočíte a místo úhledných kuliček plave po hladině roztrhané těsto s vyplaveným ovocem. Tenhle scénář zná skoro každý, kdo si někdy doma...
Ani mouka, ani škrob. Ovocné knedlíky se nerozvaří díky 1 surovině, kterou Slováci používají po generace

Ani mouka, ani škrob. Ovocné knedlíky se nerozvaří díky 1 surovině, kterou Slováci používají po generace

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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