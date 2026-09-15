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Ondřej Neumann: Kapelu Ortel přirovnal ke Krylovi. Teď má na kandidátce Sabinu Slonkovou

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IN MEDIAS RES. I když se mnohé mění, stále platí zásada, že novinář může mít vlastní politické názory, ale neměl by se stát součástí politického boje, který zároveň novinářsky pokrývá. Základní loajalita novináře totiž má směřovat ke čtenáři, posluchači nebo divákovi, nikoliv k politické straně či hnutí. Jakýkoliv střet zájmů totiž podkopává důvěryhodnost médií. Přesto
profimedia-0313174256

profimedia-0313174256

Zdroj: Sabina Slonková. Foto: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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