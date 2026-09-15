Češky přestávají kupovat čistič na okna. Nahrazují ho 1 věcí z kuchyně, která stojí pár korun

Umytá okna vydrží zářivá sotva pár týdnů a lahvička spreje ze supermarketu je za chvíli prázdná. Není divu, že se mezi českými hospodyněmi šíří jednoduchý trik, díky kterému už drahý čistič vůbec nepotřebují. Vystačí si s jedinou surovinou, kterou má doma skoro každý, a náklady na jedno mytí spadnou na pár korun.
Obyčejný škrob místo drahého spreje
Tou surovinou je obyčejný škrob, ať už kukuřičný, nebo bramborový. Sáček stojí v obchodě jen několik desítek korun a vydrží na spoustu mytí, takže jedno umytí oken vyjde doslova na pár korun. Kupované spreje na okna se přitom běžně pohybují kolem 50 až 150 korun za lahev a spotřebují se rychle.
Rozdíl v ceně je jeden důvod, proč lidé po škrobu sahají. Druhý je čistě praktický. Škrobovou vodu si namícháte kdykoliv z toho, co máte v kuchyni, a nemusíte kvůli ní běžet do drogerie.
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Za výsledkem stojí jedna jednoduchá vlastnost škrobu. Zrnka rozpuštěná ve vodě na sebe navážou mastnotu i jemný prach, který se ze skla uvolní, a stáhnou je z povrchu pryč. Po zaschnutí tak na tabuli nezbyde mazlavý povlak a sklo se rozzáří rovnoměrným, téměř zrcadlovým leskem.
Proč tedy radši nesáhnout po octu nebo lihu? Ocet sklo sice odmastí, jenže jeho výrazný pach se v pokoji drží dlouho a na tabuli po něm rády naskáčou mapy. Líh zabírá rychle, zato ostře čpí. Škrobová voda žádnou z těchhle daní nevybírá, protože nezapáchá a sklo po ní zůstává čisté. Slabý film, který na skle zůstane, navíc chvíli odpuzuje prach, takže okna vydrží průzračná déle.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Prostředek Jak si vede na skle Ocet Odmastí, ale zapáchá a dělá mapy. Líh Účinkuje rychle, silně čpí. Škrob Bez zápachu, bez šmouh, odpuzuje prach. Recept, který zvládnete za minutu Přečtěte si také: Ani majonéza ani hořčice: bramborový salát bude krémový díky 1 surovině, kterou kuchaři přidávají úplně nakonec
Namíchání zabere sotva minutu. Na litr vlažné vody připadá jedna polévková lžíce škrobu. Rozmíchejte ho, dokud v roztoku nezůstanou žádné hrudky, a slijte směs do lahve s rozprašovačem.
Škrobový roztok na okna se namíchá za minutu z litru vlažné vody a jedné polévkové lžíce škrobu. Ilustrační foto. Zdroj: Guillermo Berlin / Pexels.
Zrnka škrobu časem sednou ke dnu, takže s lahví před každým stříknutím pár vteřin zatřeste. Pokud na to zapomenete, poletí na sklo čím dál slabší roztok a slíbený lesk se vytratí.
Jak okna umýt, aby opravdu nezůstala šmouha
Než sáhnete po rozprašovači, ukliďte okolí okna a připravte plochu:
Přečtěte si také: Kdo měl za ČSSR tenhle proutěný košík na pečivo, měl kuchyni jako z výstavy. Dnes za něj sběratelé dají až 5 000 Kč Dejte pryč záclony, z parapetu odneste truhlíky a vlažnou vodou spláchněte hrubé nánosy z rámů i žaluzií. Rámy si umyjte dřív než sklo, jinak z okrajů stáhnete špínu zpátky na čerstvě čistou tabuli. Sklo pokropte škrobovým roztokem, dopřejte mu chvilku působení a přejeďte navlhčeným hadrem. Pracujte odshora dolů, aby vám roztok nestékal a nedělal kapky. Nakonec tabuli doleštěte zmuchlanými novinami nebo hadříkem z mikrovlákna, po kterých nezůstávají vlákna.
Záleží i na počasí. Když do skla praží slunce, roztok zaschne dřív, než ho stihnete rozetřít, a nadělá šmouhy. V mrazu zase voda na tabuli ztuhne v ledový povlak. Nejpříjemněji se okna myjí za sucha a pod mrakem.
Když chcete lesk ještě umocnit
Základní směs vody a škrobu si poradí s běžně zašpiněnými okny. Na hodně mastná skla, třeba ta kuchyňská, přihoďte do roztoku ještě trochu octa a lžíci lihu. Kyselina z octa nadzvedne mastnotu, líh se ze skla rychle vypaří a škrob dodá tabuli závěrečný lesk.
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Když do vody kápnete pár kapek glycerinu, sklo získá jemný antistatický film. Prach na něm hůř ulpívá a okno se tolik nemlží, což oceníte hlavně v kuchyni. A pokud zrovna doma škrob nemáte, zaskočí za něj i sáček obyčejného vanilkového pudinku, protože ten je z velké části také ze škrobu. Výsledek zůstává stejný, tedy čistá a lesklá okna bez chemie a za pár korun.
Zdroje: https://www.obi.cz/magazin/bydleni/cisteni-oken-beze-smouh, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/6860-navod-na-myti-oken, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/okna-smouhy.html, https://www.denik.cz/dum-a-byt/myti-oken-ocet-voda/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/domaci-cistic-oken-30000222.html, https://www.denik.cz/dum-a-byt/skrob-myti-oken.html