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Kdo má na chalupě starou kameninovou mísu na kynutí, sedí na pokladu. Sběratelé nabízejí až 5 000 Kč

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Dennívýzva
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Na chalupách a v zadních koutech spíží jich přežily tisíce. Těžká hnědá mísa z pálené hlíny, ve které ještě babička zadělávala na vánočku, dneska většinou jen zabírá místo. Část těchhle...
Kdo má na chalupě starou kameninovou mísu na kynutí, sedí na pokladu. Sběratelé nabízejí až 5 000 Kč

Kdo má na chalupě starou kameninovou mísu na kynutí, sedí na pokladu. Sběratelé nabízejí až 5 000 Kč

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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