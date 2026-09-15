Kdo má na chalupě starou kameninovou mísu na kynutí, sedí na pokladu. Sběratelé nabízejí až 5 000 Kč

Na chalupách a v zadních koutech spíží jich přežily tisíce. Těžká hnědá mísa z pálené hlíny, ve které ještě babička zadělávala na vánočku, dneska většinou jen zabírá místo. Část těchhle přehlížených kusů ale začala mít cenu, jakou by u starého kuchyňského náčiní čekal málokdo. Poklad to samozřejmě není vždycky. Když se ale trefíte do správného kusu, můžete se hodně divit.
Kamenina se vrací do kuchyní
Roky se glazovaná kamenina brala jako obyčejné nádobí na vyhození. Teď je z ní znovu žádané zboží. Ozvala se hlavně mladší generace, která shání staré kusy s poctivým povrchem a nádechem stáří, protože jí v kuchyni sluší víc než sériové misky z obchodu.
Praktické důvody přitom nikam nezmizely. Hutná stěna z pálené hlíny dobře drží teplotu, díky čemuž v ní těsto kyne pomalu a stejnoměrně. Nezadělávalo se v ní jen na chleba a buchty. Skladovalo se v ní sádlo, kvasilo zelí, míchaly se saláty. Byla to nezničitelná univerzálka, která v rodinách vydržela přes několik generací.
Přečtěte si také: Máte na půdě starý kotouč na ostření nožů? Sběratelé po jednom provedení pátrají a dají za něj i 9 000 Kč Kameninové mísy sloužily ke kynutí těsta, skladování sádla i kvašení zelí a dnes se do kuchyní vracejí. Ilustrační foto. Zdroj: Matvei / Pexels. Cenu prozradí až dno
Barva ani tvar o hodnotě nerozhodnou. Rozhodne to, co uvidíte, teprve když mísu obrátíte dnem vzhůru. Na spodku bývá vyražená nebo namalovaná výrobní značka a právě ta je nejdůležitější. Podle ní dokáže znalec určit výrobnu i přibližné stáří kusu a teprve od toho se odhad ceny odvíjí. Nádoba bez jakéhokoli označení zůstane levná, kus s čitelnou značkou hraje o úplně jiné peníze.
Vedle značky rozhoduje zachovalost. Sběratel sáhne nejhlouběji do kapsy u mísy, která nemá odražené okraje, prasklinky ani obitou glazuru. Body navíc přidá větší velikost a neobvyklé mramorování. A pozor na dobře míněný úklid. Vydrhnutí kovovou drátěnkou nadělá na povrchu škrábance, kvůli kterým cena spadne.
Labuť, která dělá jméno
Nejvíc se mezi českou mramorovanou kameninou cení výrobky značky Ditmar-Urbach. Trnovanskou továrnu u Teplic otevřeli roku 1885 bratři Alfred a Otto Urbachové. O necelých čtyřicet let později, v roce 1924, se spojili se znojemským podnikem Rudolfa Ditmara a vznikla společná firma. Nedlouho poté si nechali chránit svůj symbol, bílou labuť. Kusy ze Znojma měly u labutě písmeno Z, ty z Teplic T.
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Elegantní labuť má i tíživé pozadí. Za druhé světové války podnik s židovskými majiteli zabrali, oba bratři Urbachové zemřeli v Terezíně a značku s labutí na čas vystřídala německá orlice s hákovým křížem. Firmu po válce zestátnili, dobré jméno v cizině si ale udržela dál. Kusy s labutí z téhle éry proto sběratelé vyhledávají nejvíc.
Kolik mísa reálně vynese
Teď střízlivě k penězům. Za mísu bez značky nebo z novější sériové výroby dostanete v bazaru pár set korun, řádově mezi 400 a 900 korunami. Slušně zachovalý značený kus se vyšplhá do tisíců. Za výjimečně starou, ručně zdobenou a krásně dochovanou mísu se sběratelskou hodnotou padne i kolem 5 000 korun a vzácnosti jdou ještě výš.
Pro rychlou představu, kam který typ mísy cenově patří:
Typ mísy Orientační cena Neznačený kus nebo novější sériová výroba 400 až 900 Kč Slušně zachovalý značený kus řádově tisíce korun Výjimečně starý, ručně zdobený a dochovaný kus kolem 5 000 Kč, vzácnosti i víc Přečtěte si také: Kdo měl za ČSSR tenhle proutěný košík na pečivo, měl kuchyni jako z výstavy. Dnes za něj sběratelé dají až 5 000 Kč
Jedno si ale pohlídejte. Nabídková cena a částka, kterou prodejce reálně utrží, jsou dvě různé věci. Inzerátů běží současně stovky a velká část se prodá hluboko pod tisíc korun. Pokud máte pocit, že jste narazili na něco cenného, nechte si kus posoudit u starožitníka nebo zkušeného sběratele. Ocenění bývá zdarma a k ničemu vás nezavazuje.
Než ji vyhodíte nebo vyleštíte
Se starou kameninou se dají udělat dvě nevratné chyby, vyhodit ji a vydrhnout ji do lesku. Obojí bere kusu přesně to, na čem jeho hodnota stojí, tedy věk, patinu a značku. Než mísu z chalupy odnesete do kontejneru, otočte ji dnem vzhůru a přečtěte si, co je na něm. Pár minut u dna rozhodne, jestli vyhazujete běžný hrnec, nebo věc, o kterou se sběratelé přetahují.
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ditmar_%26_Urbach, https://www.antikpraha.cz/ditmar-urbach, https://sever.rozhlas.cz/nejznamejsi-severoceske-znacky-diturvit-6916363, https://www.nespechej.cz/clanky/kdo-najde-doma-toto-stare-kameninove-nadobi-muze-za-nej-od-sberatelu-pozadovat-az-5000-kc-20260821-9927.html, https://aukro.cz/retro-misa-znaceno-ditmar-urbach-teplice-7087834830, https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/ditmar-urbach/