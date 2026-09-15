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Jak jsem se, coby seniorka, zdokonalovala ve fotografování

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K fotografování jsem se dostala už ve svých šestnácti letech, když mi můj o jedenáct let starší bratr občas půjčil fotoaparát na nějakou akci nebo na školní výlet. Dostalo se mi i vysvětlení, jaká clona se nastaví při jakém počasí, a jaký použít čas při běžném focení. Měli jsme doma i fotokomoru, takže něco málo vím i o vyvolávání fotografií.
Jak jsem se, coby seniorka, zdokonalovala ve fotografování

Jak jsem se, coby seniorka, zdokonalovala ve fotografování

Zdroj: Odraz v zrcadle
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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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