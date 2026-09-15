Podle 1 detailu na uchu hrnku poznáte, jestli je z pravého porcelánu, nebo z levné náhražky

Držíte v ruce hrnek po babičce nebo vybíráte nový servis a hlavou vám běží stejná otázka. Je to opravdu porcelán, nebo jen levnější keramika, která ho napodobuje? Rozdíl v ceně, výdrži i vzhledu přitom bývá znatelný. Dobrá zpráva je, že pravost odhalíte doma sami, bez znalce a bez drahého vybavení. Stačí jeden jednoduchý pohyb a nádoba se prozradí sama.
Podržte ucho hrnku proti světlu
Nejvíc napoví obyčejná lampa nebo okno. Vezměte hrnek, natočte ho tenkou stěnou i uchem proti zdroji světla a pozorně se dívejte. Pravý porcelán světlo částečně propouští, takže okraj i ucho jemně prosvítají a za stěnou často zahlédnete i obrys vlastních prstů. Levná náhražka zůstane tmavá a neprůhledná, protože přes hutnou keramickou hmotu světlo neprojde.
Ucho hrnku je pro tenhle test ideální. Bývá totiž nejtenčí částí celého kusu, takže se na něm rozdíl projeví nejvýrazněji. Nejspolehlivější je pohled u tenkostěnných šálků a hrnků. U silných, robustních kusů je efekt slabší, a proto se vyplatí pohled proti světlu doplnit ještě dalšími drobnostmi níže.
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Za rozdílem stojí složení a způsob výpalu. Porcelán vzniká z jemné směsi kaolinu, křemene a živce, kterou pece vypalují při velmi vysokých teplotách. Hmota se přitom slinuje do husté, sklovité a téměř neporézní struktury, která je zároveň tenká, a právě proto skrz ni světlo prochází.
Kamenina a fajáns obsahují víc jílu a vypalují se při nižších teplotách. Výsledkem je silnější, pórovitá a neprůhledná hmota, kterou je potřeba zakrýt vrstvou glazury, aby nepropouštěla vodu. Úplným vrcholem průsvitnosti je pak kostní porcelán, prémiový a mimořádně tenký druh, který se pozná i podle nezvykle bílého tónu.
Nejčastější rozdíly mezi pravým porcelánem a levnou náhražkou shrnuje následující tabulka:
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Rozlišovací znak Pravý porcelán Levná náhražka Pohled proti světlu okraj i ucho jemně prosvítají, vidíte i obrys prstů zůstává tmavá a neprůhledná Zvuk po cvrnknutí do okraje jasný, zvučný tón, který chvíli doznívá tupé, krátké ťuknutí bez dozvuku Váha a stěny na svou velikost lehký, tenké stěny působí těžce a mohutně Dekor pod prstem zatavený pod glazurou, povrch dokonale hladký často leží na povrchu, hrany jsou hmatatelné Vzhled po letech drží si vzhled a lesk pokrývá se jemnou sítí mikrotrhlinek v glazuře Dno a značka značka výrobce, hladká bílá ploška na patce chybějící značka, hrubé nedodělané dno Ťukněte na okraj a poslouchejte
Druhý spolehlivý test využívá sluch. Přidržte hrnek na dlani nebo za ucho a nehtem či dřívkem lehce cvrnkněte do jeho okraje. Kvalitní porcelán se ozve jasným, zvučným tónem, který ještě chvilku doznívá. Keramická napodobenina zní naopak hluše a krátce, uslyšíte spíš tupé ťuknutí bez dozvuku.
Zvukový test má ještě jednu výhodu. Když se místo čistého tónu ozve chraplavé nebo mrtvé cinknutí i u kusu, který jinak vypadá jako porcelán, může to prozradit skrytou prasklinu.
Přečtěte si také: Kdo měl za ČSSR tenhle proutěný košík na pečivo, měl kuchyni jako z výstavy. Dnes za něj sběratelé dají až 5 000 Kč Zvedněte ho a přejeďte prstem po dekoru
Do hodnocení zapojte i váhu. Porcelán je na svou velikost překvapivě lehký a má tenké stěny, zatímco kamenina působí těžce a mohutně. Rozdíl ucítíte hned, jakmile vedle sebe podržíte dva podobně velké hrnky.
Pak přejeďte bříškem prstu po ozdobném vzoru. U poctivého porcelánu je dekor zatavený pod glazurou, takže povrch zůstává dokonale hladký a vzor pod prstem vůbec neucítíte. U lacinějších kusů dekor často leží na povrchu, jeho hrany jsou hmatatelné a v polevě se občas najdou drobné bublinky nebo nerovnosti.
Co prozradí čas a značka na dně
Roky používání oddělí kvalitu od náhražky samy. Porcelán si i po letech drží původní vzhled a neztrácí lesk, kdežto levnější keramika se postupně pokrývá jemnou sítí mikrotrhlinek v glazuře. A když se někde odštípne okraj, u keramiky se ukáže drsný zrnitý střep a je vidět, kde vrstva polevy končí, u porcelánu bývá lom jemnější, světlejší a hladší.
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Poslední vodítko najdete, když hrnek otočíte dnem vzhůru. Kvalitní porcelán mívá na spodní straně značku výrobce, u nás třeba Thun, Leander nebo cibulák z Dubí. Neglazovaná ploška na patce má být hladká a bílá. Chybějící nebo nezřetelná značka a hrubé, nedodělané dno naopak bývají signálem, že v ruce držíte spíš tu levnější variantu.
Zdroje: https://www.crystalporcelan.cz/blog/pruvodce-ceskym-porcelanem–znacky–kvalita-a-jak-poznat-original/, https://www.newliving.cz/interier/porcelan-nebo-keramika/, https://www.tomgast.cz/blog/kostni-porcelan-bone-china-premiovost-a-odolnost-v-jednom/, https://www.antikpraha.cz/keramika-porcelan, https://www.bydleniprokazdeho.cz/vareni-clanky/porcelanove-nadobi-jak-poznat-kvalitu, https://domacifinty.cz/jak-rozeznat-porcelan-od-keramiky/