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Opilci se zachtělo zvýkaček, z nákupáku ukradl celý automat

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Dennívýzva
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Hodně podivný telefonát obdrželi pražští strážníci. Volali jim s tím, že na Žižkově muž s automatem na žvýkačky napadá kolemjdoucí. Vydali se proto zjistit, co se tam skutečně děje.
Opilci se zachtělo zvýkaček, z nákupáku ukradl celý automat

Opilci se zachtělo zvýkaček, z nákupáku ukradl celý automat

Zdroj: Městská policie hlavního města Prahy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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