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Ve Dvoře Králové se líhnou největší hadi Afriky. Chov komplikuje agrese i dvouletý půst samic

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V noci ze 4. na 5. srpna 2026 se v Safari Parku Dvůr Králové začala klubat mláďata krajty písmenkové, největšího hada celé Afriky. Žádná jiná zoo na světě přitom tento druh za uplynulých dvanáct měsíců nerozmnožila.
Ve Dvoře Králové se líhnou největší hadi Afriky. Chov komplikuje agrese i dvouletý půst samic

Ve Dvoře Králové se líhnou největší hadi Afriky. Chov komplikuje agrese i dvouletý půst samic

Zdroj: Foto: PxHere
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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