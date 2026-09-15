Míša dort s tvarohem a čokoládou: Nadýchaný dezert, který spojuje retro chuť s jednoduchou domácí přípravou

Míša řezy zná snad každý, ale v dortové formě se na stole tváří přece jen o něco slavnostněji. Tenhle Míša dort do větší kulaté formy má měkký kakaový korpus, vysokou vrstvu tvarohového krému a navrch čokoládovou polevu se smetanou, která se dá v klidu rozetřít a po vychlazení pěkně drží. Žádná cukrářská exhibice. Spíš poctivý domácí dort podle oblíbených Míša řezů, jen v kulaté podobě, která udělá trochu víc parády.
je povedený Dort a při krájení se nerozpadá. Korpus se připravuje z obyčejných surovin, krém nevyžaduje žádné triky a polevu dělám tak, aby nezatuhla dřív, než ji člověk stihne rozetřít. U nás doma ho většinou peču den předem. Přes noc se chuť srovná, vrstvy si sednou a dort se pak řeže mnohem klidněji. Jen s v krému bych nespěchala. Přidávat po troškách, ochutnat, a dost. Má tvaroh jen zvýraznit, ne ho převálcovat. rumem Míša dort jako česká klasika v dortové podobě
Míša dort vychází ze známých
Míša řezů, které si spousta lidí spojuje hlavně s chutí kakaa, tvarohu a čokolády. Tahle trojice se v domácích receptech drží pořád, jen se s ní pracuje pokaždé trochu jinak. Někdo dělá lehčí kakaový korpus a poctivě odděluje žloutky od bílků, jinde se víc řeší dortová forma, protože díky ní vzniknou vyšší vrstvy a výsledek působí slavnostněji než klasický z plechu. moučník Recept na domácí Míša dort do velké formy
Peču ho do větší kulaté formy hlavně tehdy, když chci vyšší řez a opravdu výraznou vrstvu krému. Nejlepší bývá po delším odležení v chladu, klidně až druhý den.
Doba přípravy: asi 35 minut Doba pečení: přibližně 25–35 minut Chlazení: minimálně 4 hodiny Počet porcí: zhruba 12–14 kousků Ingredience pro přípravu
Kakaový korpus: 6 vajec 6 lžic cukru krupice 2 lžíce rostlinného oleje 6 lžic polohrubé mouky 1 lžička kypřicího prášku do pečiva 3 lžíce kakaa
Krém: 250 g másla 500 g tvarohu 150 g moučkového cukru rum podle chuti
Poleva: 150 – 200 g čokolády na vaření 4 – 6 lžic smetany ke šlehání 33 % Postup přípravy domácího Míša dortu
1. Připravte si větší kulatou formu. Vymažte ji tukem a vysypte moukou, případně dejte na dno pečicí papír. Troubu předehřejte na 170 °C.
2. Oddělte žloutky od bílků. Z bílků vyšlehejte pevný sníh. Jakmile drží tvar a ze stěrky neklouže dolů, je hotovo. Korpus pak nebude zbytečně těžký.
3. Do větší mísy dejte žloutky s cukrem a utřete je do světlejší pěny. Přilijte olej, krátce promíchejte a potom přidejte kakao, polohrubou mouku a kypřicí prášek.
4. Do těsta po částech zapracujte sníh z bílků. Nešlehat zběsile, spíš obracet stěrkou, aby v těstě zůstal vzduch. Výsledkem má být vláčné těsto, ne tuhá kakaová hmota.
5. Těsto nalijte do připravené formy a povrch jen lehce zarovnejte. Pečte přibližně 25 až 35 minut. Každá trouba peče trochu po svém, takže ke konci se vyplatí vzít špejli. Když po vytažení zůstane suchá, korpus je upečený.
6. Upečený korpus nechte pár minut stát ve formě, potom ho opatrně vyndejte a nechte úplně vychladnout. Na teplý základ krém nedávejte, povolil by a začal by se roztékat.
7. Na krém vyšlehejte změklé máslo s moučkovým cukrem do hladka. Přidejte tvaroh a nakonec po menších dávkách rum. Krém má být jemný, hladký a dost pevný na to, aby se dobře roztíral.
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8. Vychladlý korpus položte na servírovací talíř, nebo ho vraťte do čisté formy s odnímatelným okrajem. Navrch rozetřete tvarohový krém a povrch uhlaďte. Dejte dort alespoň na 20 až 30 minut do lednice. Krém zpevní a poleva se pak nebude tolik bořit. Připravte čokoládovou polevu
9. Ve vodní lázni, případně velmi opatrně v menším kastrůlku, rozpusťte čokoládu na vaření a přidejte část smetany 33 %. Nelijte ji najednou. Přidávejte po lžících, dokud nebude poleva hladká a půjde snadno roztírat.
10. Polevu nechte krátce zchladnout. Má zůstat tekutá, jen nesmí být horká. Potom ji rozetřete na zpevněný krém. Vrstva by měla být spíš tenčí, protože silná čokoláda se při krájení chová hůř.
11. Hotový Míša dort dejte nejméně na 4 hodiny do lednice, nejlépe přes noc. Podávejte dobře vychlazený. V lednici vydrží bez potíží do druhého dne, často i déle, jen ho zakryjte, aby zbytečně neosychal. Foto: cooky.cz, Recept na Míša řezy, český tvarohový zázrak, nebo nostalgie, která trvá Rady hospodyňky k domácímu Míša dortu Jemnější krém uděláte z tvarohu, který nemá výrazné hrudky. Pomůže i to, když ho před přípravou necháte chvíli při pokojové teplotě. Jestli je poleva příliš hustá, přidejte ještě lžíci 33% smetany. U polevy je lepší postupovat pomalu. Naředit ji jde snadno, zahustit zpátky už tak elegantní není. Nejčistší řezy bývají po delším chlazení. Nůž namočte do horké vody, otřete dosucha a až potom krájejte. Pěknou čokoládovou vrstvu na řezu udělá hlavně správně načasovaná poleva. Nemá být horká, ale pořád musí téct. Příliš teplá povolí krém, zatuhlá se zase špatně roztírá a člověk ji pak po dortu spíš honí, než uhlazuje.
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