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Míša dort s tvarohem a čokoládou: Nadýchaný dezert, který spojuje retro chuť s jednoduchou domácí přípravou

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Vypadá slavnostně, ale doma ho dělám hlavně ve chvíli, kdy chci upéct něco osvědčeného pro rodinu i návštěvu. Míša dort do větší kulaté formy má měkký kakaový korpus, poctivý tvarohový krém a čokoládovou polevu se smetanou, která se dobře roztírá a po ztuhnutí hezky drží.
Obrázek k receptu na Míša dort s tvarohem a čokoládou: Nadýchaný dezert, který spojuje retro chuť s jednoduchou domácí přípravou

Obrázek k receptu na Míša dort s tvarohem a čokoládou: Nadýchaný dezert, který spojuje retro chuť s jednoduchou domácí přípravou

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Míša dort s tvarohem a čokoládou: Nadýchaný dezert, který spojuje retro chuť s jednoduchou domácí přípravou
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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