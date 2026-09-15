Vylamujete zálistky z rajčat a házíte je na kompost? V září mají větší hodnotu než chemický postřik za stovky korun

Zálistky z tyčkových rajčat většina pěstitelů bez rozmyslu hází na kompost. Přitom právě tyhle boční výhony, které se vylamují každých sedm až deset dní od června až do prvních mrazů, obsahují glykoalkaloidy s prokazatelným repelentním a kontaktním účinkem na savé škůdce. V září, kdy se na záhonech potkává dozrávání posledních plodů s pozdním náporem svilušek a mšic, získává tahle surovina zvláštní praktickou hodnotu: je po ruce okamžitě, nestojí korunu a nevyžaduje žádnou ochrannou lhůtu před sklizní.
Proč zálistky rajčat patří do postřikovače, a ne na kompost
Zálistek je boční výhon, který vyrůstá v paždí listu na hlavním stonku. U tyčkových odrůd ho zahrádkáři pravidelně vyštipují, aby rostlina soustředila energii do plodů a lépe větrala. Keříčková rajčata se takto neošetřují, tam výhony zůstávají. Kdo pěstuje tyčkové odrůdy, produkuje při každé kontrole hrstku čerstvé zelené hmoty bohaté na obranné látky.
Právě v těchto pletivech se koncentrují α-tomatin a dehydrotomatin, dva glykoalkaloidy, které rajče vyvinulo jako vlastní obranu proti hmyzím predátorům. Podle přehledové studie v
Discover Agriculture z roku 2025 vykazují extrakty z rajčatové nati repelentní i kontaktní účinek především proti mšicím a sviluškám. Laboratorní měření na různých typech pletiv ukázala obsah α-tomatinu v rozmezí 521 až 16 285 μg na gram čerstvé hmoty; rozptyl je obrovský, ale i spodní hranice představuje biologicky relevantní koncentraci. Recept na domácí výluh: dávkování pro pětilitrový postřikovač
Receptura vychází z
metodiky FAO pro školní zahrady a dá se snadno přepočítat na objem běžného tlakového postřikovače: Koncentrát: 500 g čerstvých zálistků a listů nasekejte, zalijte 5 litry vody a nechte louhovat přes noc, případně krátce povařte a sceďte. Přidejte 30 g nastrouhaného mýdla jako smáčedlo. Pracovní roztok: Koncentrát ředíte vodou v poměru 1 : 4. Z pěti litrů koncentrátu tak vznikne 25 litrů postřiku, víc, než většina zahrádek spotřebuje najednou. Zjednodušený přepočet: Na jeden plný pětilitrový postřikovač potřebujete zhruba 100 g čerstvé nati. To odpovídá zálistkům ze tří až čtyř rostlin při jednom vyštipování.
Smáčedlem nemusí být speciální zahradnický produkt. Běžné žlučové mýdlo z drogerie poslouží stejně dobře; tekutá varianta Denkmit 250 ml stojí v dm kolem 49 Kč, pevný kus 100 g vyjde na necelých 23 Kč. Na jednu dávku spotřebujete jen zlomek balení.
Zásadní pravidlo: výluh připravujte čerstvý a spotřebujte ho tentýž den. Domácí rostlinné extrakty rychle ztrácejí účinnost a skladováním se z nich stává jen kalná voda.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Proti kterým škůdcům výluh skutečně funguje, a kde naráží na limity
Nejpevnější oporu má použití proti
mšicím. Mšice broskvoňová, která v českých podmínkách napadá rajčata, papriky i růže, navíc podle monitoringu ÚKZÚZ vykazuje narůstající rezistenci k pyretroidům a acetamipridu. Kontaktní zásah domácím výluhem tak dává smysl i z pohledu rotace účinných mechanismů.
U
svilušek je situace podobná, byť o stupeň méně jednoznačná. Sviluška chmelová miluje suché a teplé počasí, přesně podmínky, které v posledních letech provázejí české září. Výluh ji zasáhne kontaktně, ale vyžaduje důsledné pokrytí spodní strany listů a opakování minimálně třikrát v intervalu tří až čtyř dnů.
U
dřepčíků na pozdní brukvovité zelenině jde spíš o podpůrný pokus než o spolehlivé řešení. Dřepčíci jsou drobní skákající brouci a kontaktní postřik je zasáhne jen při přímém zásahu, což je v praxi obtížné.
Pro srovnání: registrovaný přípravek Sviluška STOP (maloobchodní balení 2 × 2 g, orientačně 75–79 Kč) má na rajčeti ochrannou lhůtu 3 dny. Mospilan 20 SP, běžná volba proti mšicím, vyžaduje na rajčeti čtrnáctidenní odstup od sklizně. V září, kdy zahrádkář trhá poslední rajčata obden, představuje každý den ochranné lhůty reálnou komplikaci. Domácí výluh žádnou oficiální lhůtu nemá; přesto doporučujeme jedlé části před konzumací důkladně omýt a nestříkat přímo na plody těsně před utržením.
Bezpečnost pro zahradu, domácí mazlíčky i opylovače
Listy a stonky rajčete jsou při požití toxické pro psy, kočky i koně, uvádí to databáze
ASPCA Poison Control. Pokud máte na zahradě zvířata, nenechávejte zbytky nati volně ležet a postřik aplikujte na místa, kam se domácí mazlíčci nedostanou.
Pro včely a další opylovače chybí přímá toxikologická data k domácímu rajčatovému výluhu. Obecně platí, že kontaktní mýdlové spreje škodí hlavně při přímém zásahu mokrou kapkou; reziduální efekt po zaschnutí je minimální. Stříkejte proto večer, mimo dobu letu včel, a vyhýbejte se otevřeným květům.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková