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Legendární koncert rozpoutal peklo. Poprvé vidíte 39 let staré fotky Toten Hosen v Plzni

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Legendární, skandální a mýty opředený koncert okořeněný policejním zákrokem se uskutečnil 15. září 1987 v plzeňském amfiteátru na Lochotíně. Hlavní hvězdou byla slavná, tehdy ještě západoněmecká punková skupina Die Toten Hosen, po které nastoupil tuzemský diskotékový král Michal David. To se vzápětí ukázalo jako fatální chyba pořadatelů akce. Plzeňská Drbna poprvé zveřejňuje nikdy nepublikované fotografie z akce. Jejich autorem je šéfredaktor Plzeňské Drbny.
Legendární koncert rozpoutal peklo. Poprvé vidíte 39 let staré fotky Toten Hosen v Plzni

Legendární koncert rozpoutal peklo. Poprvé vidíte 39 let staré fotky Toten Hosen v Plzni

Zdroj: Richard Beneš
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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