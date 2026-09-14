ČSSZ vydala urgentní varování: Nereagujte na zprávy o zvýšení důchodu, jde o nebezpečný podvod

Falešné zprávy vypadají jako od úřadu
Senioři po celé republice nacházejí ve svých e-mailových schránkách zprávy, které na první pohled vypadají naprosto oficiálně. Obsahují logo státní instituce, označení konkrétních odborů a dokonce i detailní údaje o přepočtu penze. Jenže jde o sofistikovaný podvod, před kterým nyní varuje Česká správa sociálního zabezpečení.
Podvodných útoků namířených proti nejzranitelnější skupině obyvatel neustále přibývá. Tentokrát pachatelé vsadili na důvěryhodnost státního úřadu a využívají toho, že mnoho důchodců čeká na valorizaci či doplatek. Úřad proto zveřejnil na svých stránkách detailní popis celého mechanismu podvodu.
Jak podvodníci postupují krok za krokem
Útok začíná elektronickou zprávou, která napodobuje oficiální dokument. „Podvod může začít e-mailovou nebo jinou elektronickou zprávou s dokumentem napodobujícím oficiální písemnost ČSSZ. Ten může obsahovat logo ČSSZ, označení jejích organizačních útvarů, údaje o údajném přepočtu důchodu či výši doplatku a další prvky, které mají vzbudit dojem oficiálního dokumentu,“ upozorňuje úřad.
Jenže samotný e-mail je teprve začátek. Po jeho odeslání následuje telefonický kontakt, kdy se podvodníci představují jako zaměstnanci správy sociálního zabezpečení. Často využívají technologii spoofingu, která jim umožňuje maskovat skutečné číslo – na displeji telefonu se tak seniorům zobrazí reálné oficiální číslo ČSSZ, což dramaticky zvyšuje důvěryhodnost celého podvodu.
Podle úřadu pak volající vyvíjí tlak na oběť. „Volající může klienta přesvědčovat, že kvůli vyplacení doplatku či zvýšení důchodu musí provést určité kroky v internetovém bankovnictví. Může jej také vyzvat k videohovoru nebo použití dalších aplikací,“ popisuje ČSSZ další fázi útoku.
Cílem pachatelů je získat přihlašovací údaje k bankovnímu účtu, PIN kódy nebo vzdálený přístup k počítači či telefonu seniora. Jakmile se jim to podaří, mohou z účtu odčerpat finanční prostředky.
Co úřad nikdy nedělá a jak se bránit
Česká správa sociálního zabezpečení vydala jasné prohlášení o tom, jak ve skutečnosti komunikuje s klienty. „Upozorňujeme, že ČSSZ nikdy nevyzývá občany k přihlášení do internetového bankovnictví ani k provádění bankovních operací kvůli vyplacení důchodu či doplatku. Nikdy také nepožaduje údaje, PIN, autorizační kódy ani vzdálený přístup k telefonu, počítači či internetovému bankovnictví a ani neřeší přístup k bankovním účtům prostřednictvím telefonátů nebo videohovorů a nevede občany k provádění bankovních operací,“ zdůrazňuje instituce.
Pro případ, že senior obdrží podezřelou zprávu nebo telefonát, má úřad připravený jednoduchý návod. „Nereagujte, ukončete telefonát a nesdělujte žádné přihlašovací údaje, PIN ani autorizační kódy a neumožňujte vzdálený přístup k telefonu či počítači a neinstalujte žádné aplikace podle pokynů volajícího,“ radí ČSSZ.
Klíčové je vždy si ověřit pravost informací přímo u úřadu prostřednictvím oficiálních kontaktů. Bezpečné jsou pouze adresy www.cssz.cz a eportal.cssz.cz. Pokud již senior své bankovní údaje nebo PIN kódy podvodníkům sdělil, měl by neprodleně kontaktovat svou banku pro zablokování účtu a incident nahlásit Policii ČR.
Správa sociálního zabezpečení apeluje na všechny důchodce i jejich blízké, aby byli maximálně obezřetní a v případě jakýchkoliv pochybností raději komunikovali osobně na pobočce úřadu nebo prostřednictvím ověřených oficiálních kanálů.
Zdroje článku: proprarodice.cz, tn.nova.cz, cssz.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková