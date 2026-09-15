Parkování v Jihlavě se ode dnes mění: Půl hodiny zdarma a více hodin pro senioryPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Parkování v Jihlavě se ode dnes mění: Půl hodiny zdarma a více hodin pro seniory
Částku 240 tisíc korun dá jihlavský magistrát na měření hluku od dálnice v místní části Pávov. Zároveň v...
To, že nepozornost se nevyplácí, zjistil v pátek 11. září sedmapadesátiletý muž, který ve večerních...
Někteří žáci v Havlíčkově Brodě měli dnes netradiční zážitek. Na zastávce Žižkov II přijel v 9:00 speciální...
Téměř tři promile alkoholu naměřili policisté v Jihlavě jednašedesátileté ženě, která na venkovní zahrádce...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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