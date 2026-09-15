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Parkování v Jihlavě se ode dnes mění: Půl hodiny zdarma a více hodin pro seniory

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Jihlavská radnice od dnešního dne upravuje pravidla parkování v modrých zónách. Změny jsou pro řidiče přívětivější, mimo jiné mohou každý den mimo centrum parkovat půl hodiny zdarma.
Parkování v Jihlavě se ode dnes mění: Půl hodiny zdarma a více hodin pro seniory

Parkování v Jihlavě se ode dnes mění: Půl hodiny zdarma a více hodin pro seniory

Zdroj: Martin Singr
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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