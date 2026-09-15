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Rybáři truchlí nad zkázou v Olomouci. Z Moravy tahají stovky kil uhynulých ryb

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Nízké průtoky na řece Moravě a jejich přítocích mají až katastrofální důsledky, rybáři v těchto dnech odstraňují z vodních toků stovky kilogramů uhynulých ryb. Podle odborníků aktuální srážky přinášejí paradoxně spíše komplikace, do malého množství vody se splachují škodlivé látky a nečistoty.
Rybáři truchlí nad zkázou v Olomouci. Z Moravy tahají stovky kil uhynulých ryb

Rybáři truchlí nad zkázou v Olomouci. Z Moravy tahají stovky kil uhynulých ryb

Zdroj: Český rybářský svaz - Místní organizace Olomouc
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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