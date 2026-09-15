Rybáři truchlí nad zkázou v Olomouci. Z Moravy tahají stovky kil uhynulých ryb

Zástupci olomoucké radnice informovali, že podle poznatků rybářů a pracovníků odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce dochází k úhynu ryb zejména v nočních hodinách. V té době vše živé včetně rostlin spotřebovává ve vodě kyslík a jeho koncentrace nemusí pro ryby stačit. „Pokud je ve vodě přes den dostatek kyslíku, nemusí to ještě znamenat, že jsou podmínky pro ryby bezpečné. Zásadní je, kolik kyslíku ve vodě zůstane od chvíle, kdy se setmí a všechny organismy jej začnou spotřebovávat. Právě během noci se může situace velmi rychle zhoršit,“ upozornil na webu města Petr Loyka, vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu.
„V současné situaci se bohužel potkává několik nepříznivých faktorů. Nízký průtok znamená, že se látky, které se do Moravy a jejích přítoků dostávají, nemají jak naředit. Krátkodobé srážky navíc spláchly nečistoty a současně propláchly a pročistily kanály. V povodí také probíhají zemědělské práce a hnojení,“ řekl k dalším aspektům vedoucí odboru životního prostředí Petr Loyka.
„V řece Moravě nám hynou stovky krásných ryb. O zkáze rozhodují noční a časné ranní hodiny, kdy je úhyn největší. Je září a tma nastává dříve. Během pátku 11. září jsme z Tážalského jezu a vodní elektrárny odstranili uhynulé ryby o hmotnosti 310 kilogramů. Situaci sledujeme s odborem životního prostředí. Voda není, situace je vážná, mezi uhynulými rybami jsou i sumci, dále pak kapři, cejni, candáti, ostroretky, parmy a další. Uhynulé ryby sbíráme a odvážíme do zařízení k likvidaci,“ uvedli zástupci místní organizace Olomouc Českého rybářského svazu.
V sobotu a v neděli úhyn ryb pokračoval. „Na česlech malé vodní elektrárny Kožušany - Tážaly bylo posbíráno a odvezeno dalších 600 kilogramů ryb,“ posteskli si olomoučtí rybáři. „Podle dostupných poznatků jde o nejrozsáhlejší úhyn zaznamenaný za dobu sledování rybího společenstva od 90. let,“ konstatovali představitelé Olomouce.
Nejen na sociálních sítích zasáhl pohled na následky katastrofy mnoho příznivců přírody. „Jasná otrava! V tuhle dobu a bez sinic není důvod k nějakému nečekanému úhynu. Předpokládám, že někdo něco vylil do nedaleké kanalizace, anebo něco z pole,“ přemítal v komentářích Petr. „Tohle je strašný pohled pro naše vody, obzvláště když tam jsou trofejní ryby. Tolik práce to stojí a pak tohle. Doufám, že se podaří zjistit příčina a ještě se snad něco zachrání,“ mrzelo Lubomíra.
Možnosti řešení jsou podle odboru životního prostředí jen omezené. „Představa, že budeme ryby v menších tocích hromadně stěhovat, není reálná. Pokud do místa, kde ryby zatím přežívají, přidáme další, okamžitě zvýšíme spotřebu kyslíku a můžeme tím ohrozit i ty ryby, které tam dosud přežívaly,“ poznamenal Loyka.
Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce v reakci na současnou situaci prodloužil zákaz nakládání s povrchovými vodami a odběru povrchových vod z některých vodních toků. „Zákaz se týká vodního toku Trusovický a Dolanský potok včetně jejich přítoků ve správním obvodu obcí Bělkovice-Lašťany a Dolany. Vztahuje se také na řeku Bystřici včetně jejích přítoků ve správním obvodu obcí Hlubočky, Velká Bystřice, Bystrovany a Olomouc. Opatření platí od 16. září do 31. října 2026,“ specifikovala Lenka Jedličková z oddělení komunikace a marketingu olomouckého magistrátu.